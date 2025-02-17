Мюнхенская конференция "ускорила" Европу и изменила "сигналы Украины", – Зеленский

Президент Украины видит определенный позитив в результатах 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. Дискуссии якобы "ускорили" ряд процессов в Европе.

Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам в понедельник, 17 февраля, по результатам визита в ОАЭ, передает 24 Канал. По его мнению, именно этого не хватало европейским странам.

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На что повлияли обсуждения в Мюнхене

Мне все сказали, что то, что произошло сейчас в Мюнхене, ускорило абсолютно все. И та быстрая Америка, которая очень быстрая везде. Мне кажется, не хватало скорости Европе...

– отметил президент Украины.

В частности, проявлением ускорения он назвал экстренный саммит лидеров, который сегодня созывает в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.

В нем примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейского совета Антониу Кошта и главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

Обязательно будет отчет того, что они предлагают, как они это видят. То есть все ускорилось очень сильно,

– сказал Зеленский о саммите.

Он также добавил, что Мюнхенская конференция изменила "сигналы Украины". Президент назвал это своей главной миссией там, которую выполнили.

А вот глава польского правительства Дональд Туск не в восторге от результатов Мюнхенской конференции. Ему понравилось это место как туристу, но как историк и политик он заявил – "Мюнхен. Никогда снова".