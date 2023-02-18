Идет конкуренция за 3 место по поддержке Украины: что происходит на Мюнхенской конференции

Вчера, 17 февраля, в Мюнхене стартовала ежегодная конференция безопасности. Главным вопросом в повестке встречи является война, которую Россия развязала против Украины.

Так, поддержка нашего государства является вопросом №1 на Мюнхенской конференции этого года. Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог и экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус.

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Поддержка Украины является вопросом №1 в Мюнхене

Юнус отметил, что об этом свидетельствует организация встречи. Так, неслучайно главой конференции в этом году является немецкий дипломат Кристоф Хойсген, который четко придерживается линии поддержки Украины, в том числе и по предоставлению нашему государству танков и самолетов.

К тому же, сценарий первого дня выглядел так: сначала выступил Президент Украины Владимир Зеленский, после него хозяин мероприятия – немецкий канцлер Олаф Шольц, а затем лидер Франции Эммануэль Макрон.

В то же время исторически сложилось, что в субботу обычно выступают главные страны. На 18 февраля запланированы выступления вице-президента США Камалы Харрис и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Сам сценарий главных двух дней свидетельствует о том, что в политическом плане эта конференция связана с происходящим на поле боя,

– заметил американский политолог.

По его мнению, следует внимательно следить за выступлениями Камалы Харрис и Риши Сунака. В частности, британский премьер может сделать даже сенсационные заявления, поскольку для него это первая подобная международная платформа на этом посту. А Великобритания играет очень активную роль в поддержке нашего государства.

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Германия и Франция борются за 3 место в помощи Украине

Так, первое и второе место в помощи Украине занимают соответственно США и Великобритания. В то же время, за третье место продолжается борьба между Германией и Францией.

За 3 место борются французы и немцы, но последние сегодня твердо его заняли. Кроме того, между Францией и Германией продолжается борьба за лидерство в Европе,

– отметил американский политолог.

По его словам, конкуренция между немцами и французами будет заметна и дальше, в частности в теме поддержки нашего государства. Кроме того, недавно президент Зеленский посетил Париж, где встретился с Макроном и Шольцом. Впоследствии премьер Италия Джорджия Мэлони возмутилась тем, что не пригласили других европейских лидеров.

Сегодня идут интересные политические контакты и выступления. Маятник касательно помощи нашему государству качнулся от "чтобы Украина не проиграла" до "надо обеспечить победу Украины в войне".

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"Визиты Зеленского в США, Великобританию, Париж и Брюссель, а также риторика основных лидеров G7 и начало Мюнхенской конференции свидетельствуют о том, что сегодня мало кто на Западе сомневается в логическом завершении войны", – подытожил Юнус.