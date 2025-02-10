Войну надо заканчивать, – госсекретарь США сказал, о чем будут говорить в Мюнхене

В течение 14 –16 февраля в Германии состоится конференция по безопасности, где в частности обсудят окончание войны в Украине. В Мюнхен прибудут представители разных стран, свое присутствие подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио.

В интервью SiriusXM Patriot он заявил, что главным вопросом для всех присутствующих будет ситуация в Украине, передает 24 Канал. Американская делегация примет участие в обсуждении.

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О чем еще будут говорить

Рубио отметил, что президент США сделает все возможное, чтобы закончить войну. Именно это в интересах всех, поэтому урегулирование ситуации обсудят с министрами иностранных дел и другими лидерами.

На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко об этом сказал. Трамп заявил, что войну в Украине нужно закончить,

– отметил глава Госдепа.

Кроме этого, он вспомнил о ситуации на Ближнем Востоке. По словам Рубио, есть несколько возможностей изменить динамику в регионе. Об этом также будут говорить в Германии. Не стоит оставлять без внимания ливанскую "Хезболлу", Сирию и Иран. По поводу Сирии Рубио сказал, что она уже не является под властью России и не представляет угрозы Израилю

"Президент Трамп очень четко дал понять, что частью его повестки дня является содействие миру во всем мире. Если есть шанс создать условия для мира – это то, чему мы будем способствовать", – подчеркнул госсекретарь США.