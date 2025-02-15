"Никаких решений по Украине без Украины": главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля. Он выступил с речью посвященной теме "Сопротивление и дипломатия: перспективы будущего Украины".

Выступление президента длилось около часа. 24 Канал собрал главные заявления Зеленского во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Выступление Зеленского на MSC 2025