"Никогда снова": Туск резко высказался о Мюнхенской конференции

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался относительно Мюнхенской конференции. Так, политик не в восторге от ее результатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Туска в соцсети Х (ранее твитер).

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Туск высказался о Мюнхенской конференции

Глава польского правительства Дональд Туск не в восторге от результатов Мюнхенской конференции по безопасности.

Туску понравилось это место, как туристу, но как политик он остался не в восторге, о чем он заявил в публикации на платформе Х.

Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, замечательное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: МЮНХЕН. НИКОГДА СНОВА,

– написал он.

Напомним, что в Мюнхене 14 февраля стартовала ежегодная конференция по безопасности – Munich Security Conference. Дискуссии и встречи мировых лидеров происходили в течение 14 – 16 февраля. Кто принимал участие в конференции и главные заявления политиков, читайте в материале 24 Канала.