Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он также напомнил о предыдущих Мюнхенских конференциях по безопасности, когда в 2007 году Владимир Путин объявил, что теперь он будет претендовать на центр влияния и силы.
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Также политолог напомнил 2018 год, когда экспредседатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал "активнее общаться с Россией".
"На конференции в 2020 году был представлен план по Украине, где в одном из пунктов было указано, что украинцам будут разрабатывать "новую идентичность", - добавил политолог.
Теперь говорят о поражениях России
Он обратил внимание, как Украина изменилась с того времени. Раньше мы боялись, что будут говорить об Украине без Украины. А теперь мы наблюдаем, что говорят о России без России.
Говорят даже не о России, а о ее поражениях. Сейчас Риши Сунак отмечает, что Украине нужно разработать гарантии безопасности до того, как состоится в июле саммит НАТО в Вильнюсе,
– подчеркнул Дымов.
По его словам, западные лидеры признают, что совершили ошибки, когда ранее были в плену иллюзий по поводу демократизации России. Они в какой-то степени расплачиваются за эти ошибки.
"Ведь Путин взял в заложники не только граждан Украины, а также Европу и пытался это сделать со всем миром. Он запугивал людей, надеясь на психологический феномен "стокгольмского синдрома", когда жертва любит своего палача", - подчеркнул политолог.
По его мнению, сейчас происходят положительные вещи. Такой субъектности, которая есть у Украины сегодня, никогда не было и может и не будет. Мы сейчас не просто на повестке дня многих стран, но и формируем их внутреннюю повестку дня.
"Судьба безропотно ведет непокорного силой" – эта цитата отражает судьбу Украины и украинцев. Мы заставили называть вещи своими именами тех, кто не мог это сделать. Мы изменили мир, а не он отвлеченно изменился сам по себе", – подчеркнул Валерий Дымов.
Мюнхенская конференция по безопасности 2023 года: главное
- Вице-президент США Камала Гаррис во время Мюнхенской конференции, обратившись к россиянам, совершающим преступления в войне против Украины, отметила, что они будут отвечать. В частности, Гаррис подчеркнула, что имеющиеся факты свидетельствуют о совершении Россией преступлений против человечности.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина нуждается в меньшем количестве аплодисментов и больших поставок вооружения. Она борется, отдавая самую высокую цену жизни, но эта война происходит на европейской территории, касаясь нас и оказывая глобальный эффект на весь мир.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые политики считают, что помощь Украине может повлечь за собой эскалацию военного конфликта. Однако генсек прояснил всем, что самая большая угроза миру – победа Путина.