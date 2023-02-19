Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. Він також пригадав попередні Мюнхенські конференції з безпеки, коли у 2007 році Владімір Путін оголосив, що тепер він буде претендувати на центр впливу і сили.

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Також політолог нагадав 2018 рік, коли ексголова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер закликав "активніше комунікувати з Росією".

"На конференції у 2020 році, був представлений план по Україні, де в одному з пунктів було зазначено, що українцям будуть розробляти "нову ідентичність", – додав політолог.

Тепер говорять про поразки Росії

Він звернув увагу, як Україна змінилась з того часу. Раніше ми боялися, що будуть говорити про Україну без України. А тепер ми спостерігаємо, що говорять про Росію без Росії.

Говорять навіть не про Росію, а про її поразки. Зараз Ріші Сунак наголошує на тому, що Україні потрібно розробити гарантії безпеки до того, як відбудеться у липні саміт НАТО у Вільнюсі,

– підкреслив Димов.

За його словами, західні лідери визнають, що зробили помилки, коли раніше були в полоні ілюзій щодо демократизації Росії. Вони певною мірою розплачуються за ці помилки.

"Адже Путін взяв в заручники не тільки громадян Україні, а також Європу і намагався це зробити з усім світом. Він залякував людей, сподіваючись на психологічний феномен "стокгольмського синдрому", коли жертва любить свого ката", – наголосив політолог.

На його думку, зараз відбуваються позитивні речі. Такої суб'єктності, яка є у України сьогодні, ніколи не було і може не буде. Ми зараз не просто в порядку денному багатьох країн, але й формуємо їхній внутрішній порядок денний.

"Доля покірно веде непокірного силою" – ця цитата відображає долю України і українців. Ми примусили називати речі своїми іменами тих, хто був неспроможний це зробити. Ми змінили світ, а не він абстрактно змінився сам по собі", – підкреслив Валерій Димов.

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