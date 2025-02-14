Очень боятся казаться слабыми: команда Трампа серьезно изменила риторику относительно Украины

Ранее министр обороны США Пит Гегсет делал заявления об уступках России и невозможности членства Украины в НАТО. После этого была большая волна гнева от европейских партнеров.

Уже во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 14 – 16 февраля, от США прозвучали другие заявления. Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие заметил, что команда президента Штатов Дональда Трампа изменила свою риторику, потому что они боятся казаться слабыми.

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Как изменилась риторика администрации Трампа

Даниэль Ткие отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal впервые сообщил, что Штаты могут рассмотреть применение военных мер, если Владимир Путин не пойдет на прекращение огня, и готовы ввести санкции против России. Пит Гегсет заявил, что Трамп может решить вернуть Украине ядерное оружие.

Здесь я увидел, что команда Трампа не хочет бросить Украину. Они хотят сделать долгосрочный мир, но очень боятся казаться слабыми. После вчерашних заявлений о том, что Украина не будет в НАТО, они поняли, что это многие восприняли как слабость, уступку Путину. Именно после этого они кардинально изменили свою риторику,

– сказал ведущий.

По его словам, команда Трампа очень боится казаться слабой и повторять ошибки администрации бывшего лидера Штатов Джо Байдена по затягиванию помощи и так далее. Очень важно, что есть серьезное изменение риторики. В целом заявления представителей новой администрации президента США вызывают разные эмоции.

"Есть эмоция гнева на вчерашние заявления Пита Гегсета. Но есть эмоция надежды на то, что давление будет продолжаться. Я лично считаю, что будет давление на Путина. Потому что они боятся казаться слабыми на международной арене. Даже после вчерашних заявлений полностью изменили свою риторику", – предположил Даниэль Ткие.

Также поднимался вопрос редкоземельных ресурсов, которые Трамп хочет обменять на военную помощь США. Глава Пентагона заявил, что Штатам "нужна какая-то выгода".

Кроме этого, они хотят это преподнести своим избирателям, которые голосовали за них. Часть из которых выступает против помощи Украине. Они хотят это подать как победу, что "мы получаем пользу и выгоду от предоставления оружия Украине",

– считает ведущий.

Напомним, политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на американских политиков, участвующих в Мюнхенской конференции, написал, что Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать документ по природным ресурсам.