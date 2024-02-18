Стефанишина очертила три главных итога Мюнхенской конференции для Украины
Источник:Укринформ
В Мюнхене прошла конференция по безопасности, которая была важной для Украины. Ольга Стефанишина очертила важнейшие результаты.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что по результатам Мюнхенской конференции по безопасности Украина имеет ясность относительно дальнейшего продвижения переговоров о членстве в ЕС. Кроме этого, также понимают важность усиления поддержки нашего государства.
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Сформированы два месседжа
Вице-премьер отметила, что украинская делегация провела много двусторонних встреч. По ее словам, появилась определенная ясность относительно дальнейших решений по продвижению в направлении переговоров о членстве Украины в ЕС на март, удалось синхронизировать позиции с европейскими чиновниками, проговорить секторальные вопросы, связанные с торговлей.
Также на Мюнхенской конференции по безопасности сформировались два ключевых месседжа в сфере обороны.
Первый – это то, что европейская оборонная политика должна быть усилена, она должна быть более способной и суверенной в части своей безопасности..., и эти решения уже будут приняты. А, с другой стороны, сами премьеры европейских стран подтверждают, что... надо сейчас усилить свои усилия, чтобы передать Украине все необходимое оружие,
– отметила она.
Третьим важным пунктом стало понимание важности голосования решения о дополнительной помощи Украине в американском Конгрессе.
Тезисы Зеленского на Мюнхенской конференции
- Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Президент заявил, что 24 февраля 2022 года могло быть концом света правил, которые призваны защищать жизнь.
- Украинский лидер заявил, что наше сопротивление при поддержке партнеров остановило уничтожение мирового порядка, основанного на правилах. Также президент сказал о ситуации в Авдеевке, преступных действиях России, мобилизации и готовности поехать с Трампом на фронт.
- Владимир Зеленский заявил, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности – артиллерии и средств дальнего поражения, "позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий". Президент объяснил, что Россия имеет только одно военное преимущество на поле боя – полное обесценивание человеческой жизни и постоянные "мясные штурмы".
- Украинский лидер объяснил, что наша ключевая задача – уничтожить источник войн и дестабилизаций.