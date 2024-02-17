Возможно, вопрос о 5 статье НАТО будут решать не США, – Зеленский

Владимир Зеленский убежден, что вскоре баланс сил в НАТО изменится. По его словам, решение о применении 5 статьи будут принимать в Европе, а не в США.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Слова президента Украины передает 24 Канал.

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Статья 5 договора НАТО

Владимир Зеленский убежден, что, вероятно, вскоре именно Европа будет принимать решение о применении 5 статьи.

Возможно, Европа на пороге времен, когда вопрос о применении статьи 5 Устава НАТО не будет вопросом к Вашингтону, а будет вопросом к европейским столицам,

– отметил президент.

Другие заявления Зеленского

Владимир Зеленский акцентировал, что положительное голосование американского Конгресса за выделение средств на помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом. Он отметил, что в разговоре с вице-президентом США Камалой Харрис акцентировал на том, чего удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.

В то же время президент Украины заявил, что готов поехать на фронт вместе с Дональдом Трампом. Украинский президент публично пригласил экс-президента Соединенных Штатов, чтобы показать ему правду. Показать, как выглядит настоящая война.

Украинский лидер также рассказал о мифах, которые разрушила Украина после полномасштабного вторжения. Один из таких мифов, что Россия может захватить другую страну за несколько дней или недель. Также Украина доказала, что российское вооружение хуже западного, а Европа может защитить себя.

Статья 5 договора Североатлантического альянса предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Альянса. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.