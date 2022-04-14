МКИП зафиксировало 189 эпизодов военных преступлений россиян против культурного наследия

В Украине продолжают фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия. В настоящее время задокументировано 189 эпизодов.

Соответствующие данные обнародовало Министерство культуры и информационной политики в среду, 13 апреля.

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К списку уже известных повреждений добавились новые эпизоды. В частности, говорится об освобожденных ВСУ территориях. Стало известно о разрушениях от авиаудара:

Краеведческого музея Бородянщины,

старинных церквей – Николаевской в ​​Волновахе Донецкой области и Воскресенской в ​​поселке Лукашевка, что на Черниговщине.

В результате артиллерийского обстрела полностью уничтожена деревянная Вознесенская церковь XIX века в поселке Лукьяновка Киевской области.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы ни одно преступление оккупантов против нашего культурного наследия не прошло мимо международных институций. Российские преступники должны быть привлечены к ответственности,

– сказал Александр Ткаченко.

"Сложно получить точные данные с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Но информация поступает. Помогают украинцы, а министерством все проверяется и систематизируется", – продолжил он.

По словам главы МКИП, за последние десять дней специалисты министерства фиксировали в среднем более 5 эпизодов каждые 24 суток и эта работа продолжается.

Подробнее о пострадавших объектах

В результате боевых действий на территории Украины разрушения и повреждения получили 74 объекта культурного наследия, среди них:

13 памятников национального значения;

55 – местного значения;

6 – только что выявленных объектов культурного наследия.

К сожалению, неизменной осталась тенденция религиозных сооружений. Их пострадало больше всего – 82 уничтожены или разрушены россиянами. Из них 29 – это достопримечательности истории, архитектуры и градостроительства.

Оккупанты не жалели ни православных храмов, ни протестантских молитвенных домов, ни мечетей, ни синагог. Кроме того, повреждены или разрушены:

21 мемориальный памятник в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;

15 построек и комплексов музеев и заповедников;

17 домов культуры, театров и библиотек, некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Где зафиксировали преступления захватчиков

Преступления зафиксированы в 10 областях Украины и столице, а именно: