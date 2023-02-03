Это рекорд: в Виннице у 9-месячного мальчика выросли длиннющие волосы

Малыш из Винницы в девятимесячном возрасте уже установил рекорд Украины. Маленький Даниил Коваленко отрастил волосы длиной 20 сантиметров.

Детали рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она отметила, что можно подумать, что на мальчика надели парик, но это его натуральные волосы.

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Интересно, что ни у папы, ни у мамы мальчика с детства таких густых и длинных волос не было. Чем это обусловлено у ребенка – родители не знают.

Вы, наверное, думаете, зачем на младенца надели парик? Представьте себе, что такая шевелюра у мальчика в возрасте 9 месяцев! Такой уникальный маленький украинец, Даниил Коваленко, живет в Виннице. Думаю, ему больше подходит имя не Даниил, а Лев,

– рассказала Ветрова.

Она добавила, что волосы ребенка замеряли в соответствии с международными правилами. Его длина – 20 сантиметров.



Ребенок, установивший рекорд Украины / Фото по фейсбуку Ланы Ветровой

Следует напомнить, что еще в 2019 году киевлянка Елена Корзинюк установила мировой рекорд. Тогда у нее были самые длинные волосы в детской категории рекордов Украины – почти два с половиной метра. С рождения ее кудрей ни разу не касались ножницы.

Перед замером волос и установления рекорда пряди девочки приводили в порядок в течение часа 5 парикмахеров-мастеров. По международным правилам волосы нужно было расчесать, выровнять и обработать специальными средствами, чтобы те не становились волнистыми.