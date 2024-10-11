Можно ли отказаться от повестки по религиозным убеждениям

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанных могут призвать на защиту Украины. Впрочем, иногда человек может отказаться воевать по убеждениям.

В соответствии с законодательством Украины, гражданам, чьи религиозные взгляды запрещают держать оружие в руках, можно не нести военную службу. В то же время Верховный Суд требует, чтобы человек доказал глубокие духовные убеждения.

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Существует альтернативная служба

Общая мобилизация в Украине предусматривает исключения для военнообязанных по религиозным взглядам. Ряд конфессий запрещает верующим брать в руки оружие. Конституция позволяет им нести альтернативную службу. Говорится о том, что формально они находятся в штате ВСУ, но не воюют. Такое право есть, однако воплотить это на практике не так просто.

Соответствующая статья Конституции Украины не освобождает от обязанностей перед государством и выполнения законов из-за религиозных взглядов.

Верховный Суд Украины принял решение, что в случае отказа от службы по соображениям совести придется не только подтверждать принадлежность к религиозной организации, но и наличие глубоких духовных убеждений.

Итак, нужно подтвердить:

принадлежность к действующим религиозным организациям, вероучение которых запрещает брать в руки оружие;

искренность веры последовательными действиями.

В то же время по последнему пункту нет никакой конкретики. Неизвестно, какие аргументы суд признает весомыми.

Организации, запрещающие воевать

В Украине насчитывается 10 религиозных организаций, учения которых запрещают брать в руки оружие:

адвентисты-реформисты;

адвентисты седьмого дня;

евангельские христиане;

евангельские христиане-баптисты;

мученики;

свидетели Иеговы;

харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;

христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;

общество Сознания Кришны.

Преследуют ли в Украине уклонистов по религиозным убеждениям

Примером может служить дело Дмитрия Зелинского. Мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от призыва и сейчас ждет конституционного обжалования. Суд не признал его убеждения достаточно обоснованными.

Суд первой инстанции Тернопольской области освободил мобилизованного от наказания, однако прокурор подал апелляцию. Сторона обвинения указала, что в 90-х годах Зелинский два года служил в воинской части водителем.

Часть адвентистов проходит службу на позициях боевых медиков.

В последние недели прихожане Церкви адвентистов седьмого дня не могут доказать в судебном порядке свои религиозные принципы. Им не дают отказаться от мобилизационного распоряжения (так называемой "боевой повестки"), чтобы они отстаивали правоту в судах.

Как доказать свою веру

Протестантским общинам в этом вопросе проще: их последователи встречаются до четырех раз в неделю на проповедях и найти свидетелей не будет проблемой. Там есть актуальные списки и справки о членстве, которые выдаются под ответственность священнослужителей.

Прокуроры могут считать, что человек уклоняется от мобилизации, если тот стал членом церкви после начала полномасштабного вторжения России.

По мнению адвоката в сфере военного права Олега Леонтьева, во взаимоотношениях представителей различных конфессий и государства важное место занимает человеческий фактор.

При разумном и человеческом подходе ТЦК и командиров проблемы с привлечением верующих в ряды ВСУ решаются относительно быстро. Он пояснил, что для доказательства искренности вероисповедания в суд приглашают настоятелей церквей, однако если человек недавно стал прихожанином, руководители общин могут не подтвердить искренность его веры.

Чтобы не было претензий со стороны следствия и судов, верующему надо происходить из религиозной семьи и регулярно посещать церковные собрания.