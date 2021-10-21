Мне никто не указывал, на какие эфиры ходить, – Стефанчук о скандале с журналистами

Руслан Стефанчук прокомментировал заявление ведущей Мирославы Барчук о давлении на Суспільне. Спикер парламента назвал это гипотезой и отметил, что ему никогда не указывали, на какие эфиры ходить.

Стефанчук убежден, что рутинная работа должна быть ежедневной, а ходить на эфиры – это дополнительная нагрузка. Это для тех, кто любит "ярмарку тщеславия".

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Стефанчук отрицает влияние на него

Политик заметил, что не любит, когда навязывают гипотезу и требуют сделать из нее вывод. Стефанчук заверил, что ходит на эфиры по приглашению или, когда есть результаты, о которых можно рассказать.

То, что вы озвучили – это гипотеза. Все, что я могу говорить, говорю по собственному опыту. Мне никто никогда не указывал, на какие эфиры ходить, а на какие – нет,

– подчеркнул спикер.

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