Верят, что нужно восстанавливаться: на Херсонщину начинают возвращаться местные
Несмотря на постоянные обстрелы российских захватчиков, на деоккупированную Херсонщину возвращаются местные жители. Люди приезжают, чтобы зафиксировать разрушения и восстановить свои дома.
Это 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч. По ее мнению, с ноября 2022 года больше украинцев возвращается домой, хотя отток тоже есть. Люди возвращаются хотя бы на несколько месяцев, но есть и те, кто навсегда.
Обратите внимание Россияне попали в больницу Херсонской области: погиб молодой врач, который был в должности несколько дней
Люди возвращаются
Конечно, постоянные обстрелы и подрыв Каховской ГЭС не побуждают к счастливой жизни и планам. Люди приезжают для того, чтобы зафиксировать разрушение, чтобы получить возмещение. Местные, которые все же отважились вернуться, готовятся к тому, что будут постоянные обстрелы.
Для нас очень важен нарратив, чтобы не россияне, обстрелы переживем. Очень велика вера в Вооруженные Силы, что они делают все правильно. В людей живет вера, что все будет хорошо. Жизнь продолжается,
– сказала Вирлич.
К сожалению, есть случаи, когда дома полностью уничтожены или затоплены, тогда люди вынуждены ехать в другую общину или область. Однако многие возвращаются, есть движение. Как отметила журналистка из Херсона, после обеда трудно найти людей в городах, потому что обычно начинаются обстрелы. Но люди приспособились к этому, сохраняют свое украинское, а ненависть к россиянам только прогрессирует.
"Логики и расписания обстрелов россиян нет. Я думаю, что коллаборанты, корректировщики сливают информацию, где много людей в городах", – добавила Вирлич.
Как живут херсонцы под ежедневными обстрелами: смотрите видео
Ситуация у Антоновского моста
В районе Антоновского моста находиться очень небезопасно. Там живет мало людей, а оставшиеся физически не могут оттуда уехать. Вблизи моста часто проходят обстрелы.
"Это не только Антоновка, там Киндейка, Садово неподалеку. В некоторых регионах не восстановили свет еще с ноября 2022 года, ведь там до сих пор не могут работать ремонтные бригады. Это свидетельствует о непрестанных боевых действиях", – подчеркнула журналистка из Херсона.
Какая ситуация в Херсонской области
- С конца июля россияне увеличили количество обстрелов именно по центру Херсона. Только за последние сутки, 1 августа, враг выпустил 441 снаряд по правому берегу Херсонской области.
- Утром 31 июля российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона с РСЗО "Град". Во вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений 60-летний мужчина погиб на месте, еще 4 работника ранены.
- Кроме того, оккупанты активизировали обстрелы по гражданской инфраструктуре. Так, во время очередного обстрела оккупанты ударили по трубе Херсонской ТЭЦ.