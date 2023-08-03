Верят, что нужно восстанавливаться: на Херсонщину начинают возвращаться местные

Несмотря на постоянные обстрелы российских захватчиков, на деоккупированную Херсонщину возвращаются местные жители. Люди приезжают, чтобы зафиксировать разрушения и восстановить свои дома.

Это 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч. По ее мнению, с ноября 2022 года больше украинцев возвращается домой, хотя отток тоже есть. Люди возвращаются хотя бы на несколько месяцев, но есть и те, кто навсегда.

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Люди возвращаются

Конечно, постоянные обстрелы и подрыв Каховской ГЭС не побуждают к счастливой жизни и планам. Люди приезжают для того, чтобы зафиксировать разрушение, чтобы получить возмещение. Местные, которые все же отважились вернуться, готовятся к тому, что будут постоянные обстрелы.

Для нас очень важен нарратив, чтобы не россияне, обстрелы переживем. Очень велика вера в Вооруженные Силы, что они делают все правильно. В людей живет вера, что все будет хорошо. Жизнь продолжается,

– сказала Вирлич.

К сожалению, есть случаи, когда дома полностью уничтожены или затоплены, тогда люди вынуждены ехать в другую общину или область. Однако многие возвращаются, есть движение. Как отметила журналистка из Херсона, после обеда трудно найти людей в городах, потому что обычно начинаются обстрелы. Но люди приспособились к этому, сохраняют свое украинское, а ненависть к россиянам только прогрессирует.

"Логики и расписания обстрелов россиян нет. Я думаю, что коллаборанты, корректировщики сливают информацию, где много людей в городах", – добавила Вирлич.

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Ситуация у Антоновского моста

В районе Антоновского моста находиться очень небезопасно. Там живет мало людей, а оставшиеся физически не могут оттуда уехать. Вблизи моста часто проходят обстрелы.

"Это не только Антоновка, там Киндейка, Садово неподалеку. В некоторых регионах не восстановили свет еще с ноября 2022 года, ведь там до сих пор не могут работать ремонтные бригады. Это свидетельствует о непрестанных боевых действиях", – подчеркнула журналистка из Херсона.

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