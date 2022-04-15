Многие сочувствовали, но некоторые советовали и сдаться, – Зеленский о помощи Запада

Президент Владимир Зеленский рассказал, что 24 февраля мир не был уверен, что украинцы выстоят. Однако смелость нашего народа недооценили.

Президент напомнил, что украинцы больше всего ценят свободу.

Важно Украина стала героем для всего свободного мира, – Зеленский записал новое обращение

Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться,

– признался глава государства.

Он поблагодарил всех, кто поддержал наше государство и сразу спросил, чем помочь, а также кто стал с нами спина к спине и помог получить то, что необходимо для обороны.

Война показала мировых лидеров по-другому

По словам Зеленского, эти 50 дней показали ему по-другому многих мировых лидеров. Глава государства увидел большую щедрость тех, кто и сам небогат, а также – решимость тех, кого не воспринимали всерьез.

"Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство", – подытожил президент.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 14 апреля: