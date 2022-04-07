Во многих регионах Украины звучит воздушная тревога

7 апреля 2022 , 11:25
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В четверг 7 апреля около 11:20 в 12 регионах Украины раздается воздушная тревога. Жителям этих областей рекомендуем перейти в укрытие.

Отметим, что это не учебная тревога. Существует угроза воздушного удара, перейдите в безопасное место и будьте осторожны.

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В каких регионах предупреждают об опасности

  • Киевская область,
  • Черниговская область,
  • Харьковская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Луганская область,
  • Тернопольская область,
  • Львовская область,
  • Волынская область,
  • Ровненская область,
  • Хмельницкая область.
  • Житомирская область.

 

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Автор: Анастасія Кушпіт