Много правоохранителей, минимум митингующих и пробки: в Киеве начался "госпереворот"

1 декабря 2021 , 09:54
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Источник:

24 канал

В Киеве силовики усиленно охраняют правительственный квартал из-за возможного "госпереворота", о котором накануне на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский. Из-за перекрытия дорог в городе образуются пробки.

По данным патрульной полиции, на 10 улицах столицы ограничено движение. В то же время в правительственном квартале большое количество правоохранителей, однако митингующих немного.

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Усилена охрана Верховной Рады

Больше всего силовиков размещены возле здания Верховной Рады, где президент Владимир Зеленский сегодня обратится с посланием к нардепам. Митингующих немного. У здания парламента начинают установку сцены для протеста ФЛП.

Кроме Верховной Рады, усиленно охраняют Мариинский парк и станции метро. Также правоохранители окружили Майдан Независимости.


Правоохранители возле парламента / Фото Валентины Полищук / 24 канал


Митингующие под Верховной Радой / Фото Валентины Полищук / 24 канал


Спецтехника в Киеве для усиленной охраны / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Какие улицы перекрыты

Из-за усиленной охраны города, на 10 улицах ограничили проезд, а именно:

  • улица Крещатик;
  • улица Михайловская;
  • улица Шелковичная;
  • улица Лютеранская;
  • улица Круглоуниверситетская;
  • улица Архитектора Городецкого;
  • улица Заньковецкой;
  • улица Садовая;
  • улица Институтская;
  • улица Липская.


Перекрытие улиц Киева / Карта патрульной полиции

Митингующих стало больше

Ближе к началу заседания Верховной Рады митингующих на улице стало значительно больше, а установку сцены завершили.

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В МВД заявили, что в случае перемещения колонны митингующих по городу, правоохранители будут их сопровождать. К охране столицы привлекли кинологов, гвардейцев и взрывотехников.

Также в Министерстве внутренних дел призвали быть осторожными журналистов, которые освещают события в Киеве и добавили, что правоохранители будут действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

Что известно о "госперевороте"

  • 26 ноября во время пресс-марафона в честь экватора своей каденции президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовили государственный переворот, к которому мог бы быть причастен олигарх Ринат Ахметов. Это якобы запланировали на 1 – 2 декабря.
  • Сам олигарх назвал эту информацию ложной.
  • Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что 1 декабря якобы планируются массовые акции. Мол, будут "подвозить" людей в Киев. А жителям регионов предлагают по 1 000 гривен за участие в "госперевороте".
Автор: Іван Магуряк