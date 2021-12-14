Много российских солдат вернутся в гробах, – Резников о возможном вторжении

Алексей Резников оценил масштабы последствий возможного военного вторжения России в Украину. По его словам, многие солдаты государства-агрессора вернутся в гробах.

Министр обороны выразил уверенность, что украинцы будут бороться с тем, чтобы защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей. Об этом он сказал в телефонном разговоре журналисту Полу Маклири.

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Россияне вернутся в гробах

Алексей Резников сообщил, что в Украине 200 тысяч резервистов и 400 тысяч ветеранов войны на Донбассе. Глава Минобороны также напомнил, что еще около 250 тысяч военных служат в ВСУ.

Это будет украинская кровь, это российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах и это покажут в Facebook, Instagram, Telegram,

– объяснил министр.

По мнению чиновника, Украина не конечная цель Путина, а поскольку является географическим центром Европы, война придет на весь континент. Алексей Резников считает, что Москва хочет показать, на что способна.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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