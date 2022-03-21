Много российской техники мы уничтожили благодаря помощи Британии, – Резников

Великобритания поддерживает Украину в войне, которую против нашего государства развязала Россия. Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря помощи Великобритании удалось уничтожить много вражеской техники.

Резников выразил благодарность министру обороны Британии

Об этом глава Министерства обороны Украины написал на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что Украина 25 дней борется с российскими военными преступниками.

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Резников заявил, что с момента вторжения украинские военные уничтожили около 1500 БТР и 500 танков российских террористов.

Часть из них была уничтожена благодаря гуманитарной помощи от Великобритании,

– написал украинский министр.

За это Резников выразил благодарность министру обороны Британии Бену Уоллесу.

"И я лично благодарю большого друга Украины – министра обороны Британии Бена Уоллеса за смелость и дух Британии, которые контрастируют с некоторыми другими партнерами", – написал глава Минобороны Украины.

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