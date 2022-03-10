Много сожженной техники: в Генштабе подсчитали новые потери оккупантов

Российская армия колоссальными темпами теряет силы. Потери среди солдат, заброшенная и сожженная техника – враг становится обессиленным, беспомощным и что главное – невооруженным.

Актуальные потери личного состава и боевого оснащения опубликовали в Генштабе.

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Общие боевые потери противника от начала войны до сегодня, 10 марта ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков – 335 единиц,

боевых бронированных машин – 1105 единиц,

артиллерийских систем – 123 единиц,

РСЗО-56 единиц,

средства ПВО – 29 единиц,

самолетов – 49 единиц,

вертолетов – 81 единиц,

автомобильной техники – 526 единиц,

корабли /катера – 3 единиц,

цистерн с ГСМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

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