Много "свободы слова" финансируется из России, – Данилов о закрытии телеканала "НАШ"

Относительно аннулирования лицензий каналов "НАШ" и "Макси ТВ" открыли сразу 2 производства. В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине "много свободы слова финансируется из России".

Об этом он сказал в интервью, отвечая на вопрос о закрытии телеканала "НАШ". Также секретарь СНБО обратил внимание на стремление России "развалить Украину".

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Россия намерена двигаться к развалу Европы

"Очень много свободы слова у нас финансируется из России. У нас интересы государства на первом месте. И если кому-то надо потерпеть, значит надо потерпеть. Потому что они могут развалить наше государство", – сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что задача России сейчас является достаточно простой и понятной – "развалить Украину и двигаться дальше, к развалу Европы".

Других задач у них (россиян – 24 канал) нет, иначе они прекратят свое существование,

– пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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Ситуация вокруг телеканала "НАШ": что нужно знать

Окружной административный суд Киева открыл сразу 2 производства, которые касаются аннулирования лицензий каналов, принадлежащих скандальному политику Евгению Мураеву – говорится о НАШем" и "Макс ТВ".

Производство открыли по иску Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Телеканал "НАШ" обвинили в нарушении закона "О телевидении и радиовещании", в частности, в разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире.

В то же время за разжигание ненависти и вражды "НАШ" уже 14 раз привлекали к ответственности.