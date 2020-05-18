Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Многомиллионные премии Нафтогаза: детали служебных записок, которые получило НАБУ

- Читати новину українською
В Нафтогазе выписали премии на 43,6 миллиона долларов: НАБУ получило доступ к служебным запискам
В Нафтогазе выписали премии на 43,6 миллиона долларов: НАБУ получило доступ к служебным запискам / "Украинская энергетика"

Детективы НАБУ с разрешения суда получили временный доступ к служебным запискам, которыми инициировали выплату премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины". Деньги выплачивали за победу Украины в Арбитражном суде Стокгольма по делу против Газпрома.

Доступ предоставили в рамках расследования о злоупотреблениях служебным положением со стороны Наблюдательного совета, председателя правления и членов Нафтогаза. Речь идет о выписывании премий, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам. Об этом свидетельствует постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 мая, сообщает издание "Наши деньги".

Советуем ознакомиться О миллионных премиях, премьерстве и газовых схемах Бойко: эксклюзивное интервью с Витренко

Что установило следствие

По результатам расследования, в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования Нафтогаза. Последний ходатайствовал о взыскании с российского Газпрома задолженности по транзиту на общую сумму 4,67 миллиарда долларов. Согласно этому же решению, было проведено взаимозачет между компаниями, и в результате долг, который подлежал фактической уплате "Нафтогаза", составил 2,57 миллиарда долларов.

В апреле 2018 года члены Наблюдательного совета Нафтогаза решили выплатить вознаграждения правлению и другим работникам компании. Свое решение они аргументировали значительным личным вкладом в победу над Газпромом. В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в 43,6 миллиона долларов.

Следствие выяснило, когда Наблюдательный совет принимал такое решение, деньги от Газпрома в сторону Нафтогаза тогда еще не поступили. Кроме того, в протоколе заседания не было приведено перечня работников и размер премий, которые те должны получить. Также не было указано, какой вклад в победу над Газпромом, сделал каждый работник из этого перечня.

Следствие отмечает, что представительство интересов Нафтогаза в Стокгольме осуществляли не работники НАК, а компания Wikbord Rein Advokatfirms AS. С ней заключили ряд договоров о закупке юридических услуг.

Обратите внимание Витренко требует выплатить ему премию или разделить ее между всеми украинцами

Что предшествовало этим событиям

Детективы НАБУ ранее уже получали доступы к документам Нафтогаза. Но тогда им предоставили не все документы по выплате премий. Более того, детективы обращались к Нафтогазу с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств подготовки служебных записок и предоставить их заверенные копии. Однако компания письмом от 2 марта 2020 года отказалась предоставить эту информацию.

Вышеупомянутые служебные записки содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий каждому из 41 работника Нафтогаза. В конце концов им выплатили первую часть премий. Также говорится о выполнении задания со стороны этих работников и размер их премий.

Какие выводы сделало следствие

Учитывая вышеизложенную информацию, следствие видит в действиях членов Наблюдательного совета, председателя и членов правления Нафтогаза признаки совершения таких уголовных правонарушений:

  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,
  • злоупотребление властью или служебным положением,
  • служебная халатность.

К теме Зарплаты и премии чиновников сократят, – Зеленский

Коротко о миллионных премиях Нафтогаза

  • В 2018 году наблюдательный совет Нафтогаза согласовал выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же выплатили первую часть.
  • По информации СМИ, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов. Остальные премий должны были выплатить после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.
  • Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Через штрафные санкции сумма выросла до 2,9 миллиарда долларов,
  • Таким образом, руководство "Нафтогаза", согласно трудовому договору, должно получить премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов.
  • Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию. По его словам, это даст возможность завершить дискуссии по выплате премий и зарплат.
  • 17 января президент Владимир Зеленский поручил экс-премьеру Алексею Гончаруку решить вопрос премий топ-менеджмента "Нафтогаза".
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Газовый конфликт Коррупция Газпром НАБУ Расследования Нафтогаз
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Иоанну Павлу II было бы 100 лет: факты из жизни и вдохновляющие цитаты неутомимого Папы
сегодня , 15:20 Иоанну Павлу II было бы 100 лет: факты из жизни и вдохновляющие цитаты неутомимого Папы
Юліана Вінтюк
Реальная смертность от коронавируса в России, или Проепидемичная политика
сегодня , 15:00 Реальная смертность от коронавируса в России, или Проепидемичная политика
Андрій Ілларіонов
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
сегодня , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!