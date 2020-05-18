Многомиллионные премии Нафтогаза: детали служебных записок, которые получило НАБУ

Детективы НАБУ с разрешения суда получили временный доступ к служебным запискам, которыми инициировали выплату премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины". Деньги выплачивали за победу Украины в Арбитражном суде Стокгольма по делу против Газпрома.

Доступ предоставили в рамках расследования о злоупотреблениях служебным положением со стороны Наблюдательного совета, председателя правления и членов Нафтогаза. Речь идет о выписывании премий, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам. Об этом свидетельствует постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 мая, сообщает издание "Наши деньги".

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Что установило следствие

По результатам расследования, в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования Нафтогаза. Последний ходатайствовал о взыскании с российского Газпрома задолженности по транзиту на общую сумму 4,67 миллиарда долларов. Согласно этому же решению, было проведено взаимозачет между компаниями, и в результате долг, который подлежал фактической уплате "Нафтогаза", составил 2,57 миллиарда долларов.

В апреле 2018 года члены Наблюдательного совета Нафтогаза решили выплатить вознаграждения правлению и другим работникам компании. Свое решение они аргументировали значительным личным вкладом в победу над Газпромом. В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в 43,6 миллиона долларов.

Следствие выяснило, когда Наблюдательный совет принимал такое решение, деньги от Газпрома в сторону Нафтогаза тогда еще не поступили. Кроме того, в протоколе заседания не было приведено перечня работников и размер премий, которые те должны получить. Также не было указано, какой вклад в победу над Газпромом, сделал каждый работник из этого перечня.

Следствие отмечает, что представительство интересов Нафтогаза в Стокгольме осуществляли не работники НАК, а компания Wikbord Rein Advokatfirms AS. С ней заключили ряд договоров о закупке юридических услуг.

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Что предшествовало этим событиям

Детективы НАБУ ранее уже получали доступы к документам Нафтогаза. Но тогда им предоставили не все документы по выплате премий. Более того, детективы обращались к Нафтогазу с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств подготовки служебных записок и предоставить их заверенные копии. Однако компания письмом от 2 марта 2020 года отказалась предоставить эту информацию.

Вышеупомянутые служебные записки содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий каждому из 41 работника Нафтогаза. В конце концов им выплатили первую часть премий. Также говорится о выполнении задания со стороны этих работников и размер их премий.

Какие выводы сделало следствие

Учитывая вышеизложенную информацию, следствие видит в действиях членов Наблюдательного совета, председателя и членов правления Нафтогаза признаки совершения таких уголовных правонарушений:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,

злоупотребление властью или служебным положением,

служебная халатность.

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