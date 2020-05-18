Багатомільйонні премії Нафтогазу: деталі службових записок, які отримало НАБУ

Детективи НАБУ з дозволу суду отримали тимчасовий доступ до службових записок, якими ініціювали виплату премій 41 працівнику НАК "Нафтогаз України". Гроші виплачували за перемогу України в Арбітражному суді Стокгольма у справі проти Газпрому.

Доступ надали у межах розслідування про зловживання службовим становищем з боку Наглядової ради, голови правління та членів Нафтогазу. Мовиться про виписання премій, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Про це свідчить ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 травня, повідомляє видання "Наші гроші".

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Що встановило слідство

За результатами розслідування, у лютому 2018 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма задовольнив вимоги Нафтогазу. Останній клопотав про стягнення з російського Газпрому заборгованості за транзитом на загальну суму 4,67 мільярда доларів. Згідно з цим же рішенням, було проведено взаємозалік між компаніями, і в результаті борг, який підлягав фактичній сплаті "Нафтогазу", склав 2,57 мільярда доларів.

У квітні 2018 року члени Наглядової ради Нафтогазу вирішили виплатити винагороди правлінню та іншим працівникам компанії. Своє рішення вони аргументували значним особистим внеском в перемогу над Газпромом. Загалом такі премії отримав 41 працівник. Загальний розмір винагороди склав 1% від суми загального виграшу у розмірі 43,6 мільйона доларів.

Слідство з’ясувало, коли Наглядова рада ухвалювала таке рішення, гроші від Газпрому в бік Нафтогазу тоді ще не надійшли. Крім того, у протоколі засідання не було наведено переліку працівників і розмір премій, які ті мають отримати. Також не було вказано, який внесок у перемогу над Газпромом, зробив кожен працівник із цього переліку.

Слідство зазначає, що представництво інтересів Нафтогазу у Стокгольмі здійснювали не працівники НАК, а компанія Wikbord Rein Advokatfirms AS. З нею уклали низку договорів про закупівлю юридичних послуг.

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Що передувало цим подіям

Детективи НАБУ раніше вже отримували доступи до документів Нафтогазу. Але тоді їм надали не всі документи щодо виплати премій. Більше того, детективи зверталися до Нафтогазу з проханням надати інформацію щодо обставин підготовки службових записок і надати їх завірені копії. Проте компанія листом від 2 березня 2020 року відмовився надати цю інформацію.

Вищезазначені службові записки містять відомості про посадових осіб, які ініціювали виплату премій кожному із 41 працівників Нафтогазу. Зрештою їм виплатили першу частину премій. Також мовиться про виконанні завдання з боку цих працівників і розмір їхніх премій.

Які висновки зробило слідство

Зважаючи на вищевикладену інформацію, слідство бачить у діях членів Наглядової ради, голови та членів правління Нафтогазу ознаки вчинення таких кримінальних правопорушень:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,

зловживання владою або службовим становищем,

службова недбалість.

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