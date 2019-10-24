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      Многотонный грузовик врезался и пробил стену жилого дома: фото, видео

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      Под Полтавой грузовик врезался в жилой дом: никто не пострадал
      Под Полтавой грузовик врезался в жилой дом: никто не пострадал / Пресс-лужба ГСЧС

      Вблизи Полтавы в селе Семьянивка грузовик КамАЗ, перевозивший бетонные опоры и со стрелой, врезалась в частный жилой дом и пробил там стену. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, хотя в доме живут пожилые люди.

      Заметим, что этот дом располагается на улице Центральной неподалеку от перекрестка, у спуска с горы, и такие инциденты здесь случаются постоянно – машины влетают и в соседние дома. В этом году уже было два таких инцидента. Последнее ДТП произошло 23 октября.

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      Как рассказали в пресс-службе управления ГСЧС в Полтавской области, причиной столкновения грузовика с домом стало то, что водитель не справился с управлением и вместо того, чтобы свернуть на перекрестке, поехал прямо. По словам водителя, у него отказали тормоза, и машину просто понесло, пишет местное издание "Коло".

      В итоге машина врезалась в дом, пробила в нем стену и кузовом частично заехала в дом. По словам спасателей, угрозы обрушения нет. Владельцы дома – пожилые мужчина и женщина, супруги Дяченко. К счастью, никто из них не пострадал, зато они получили шок и не могли говорить. Местные жители говорят, что у мужчины инвалидность.

      ДСНС, Полтава, ДТП, врізався у будинок, вантажівка
      Спасатели на месте ДТП в Семьянивке

      Перед тем как въехать во двор, грузовик еще и снес базарчик – оборудованное место для торговли овощами, фруктами и другими продуктами.

      Кроме сотрудников ГСЧС, на месте работали и патрульные – они оформляли событие как ДТП. Также приехали представители компании, которым принадлежит грузовик. Вместе с правоохранителями и владельцами они должны установить размер причиненного ущерба и решить вопрос о возмещении. Находились здесь и сотрудники страховой компании.

      Грузовик врезался в жилой дом под Полтавой: смотрите видео

      К слову, недавно в Мукачевском районе Закарпатья 27-летний парень на квадроцикле пытался обогнать автобус. Однако не справился с управлением и въехал в людей, которые стояли на обочине. В итоге две женщины попали в реанимацию.

      blog_ava
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      сегодня
      1997
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины ГСЧС Криминальные новости Новости Полтавы Аварии и ДТП
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