Багатотонна вантажівка врізалась і пробила стіну у житловому будинку: фото, відео

Поблизу Полтави у селі Сем’янівка вантажівка КамАЗ, що перевозила бетонні опори та була зі стрілою, врізалася у приватний житловий будинок і пробила там стіну. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, хоча у будинку живуть літні люди.

Зауважимо, що цей будинок розташовується на вулиці Центральній неподалік перехрестя, біля спуску з гори, і такі інциденти тут трапляються постійно – машини влітають і у сусідні будинки. Цього року вже було два таких інциденти. Остання ДТП трапилася 23 жовтня.

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Як розповіли у прес-службі управління ДСНС у Полтавській області, причиною зіткнення вантажівки з будинком стало те, що водій не впорався з керуванням і замість того, щоб повернути на перехресті, поїхав прямо. За словами водія, у нього відмовили гальма, і машину просто понесло, пише місцеве видання "Коло".

У підсумку машина врізалась у будинок, пробила в ньому стіну та кузовом частково заїхала в помешкання. За словами рятувальники, загрози обваленню немає. Власники будинку – літні чоловік і жінка, подружжя Дяченків. На щастя, ніхто з них не постраждав, натомість вони отримали шок і не могли говорити. Місцеві жителі кажуть, що чоловік має інвалідність.



Рятувальники на місці ДТП у Сем'янівці

Перед тим як в’їхати у двір, вантажівка ще й знесла базарчик – обладнане місце для торгівлі овочами, фруктами та іншими товарами.

Окрім співробітників ДСНС, на місці працювали і патрульні – вони оформлювали подію як ДТП. Також приїхали представники компанії, яким належить вантажівка. Разом з правоохоронцями та власниками вони мають встановити розмір завданих збитків і вирішуватимуть питання щодо відшкодування. Перебували тут і співробітники страхової компанії.

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До слова, нещодавно у Мукачівському районі Закарпаття 27-річного хлопець на квадроциклі намагався обігнати автобус. Проте не впорався із керуванням і в’їхав у людей, які стояли на узбіччі. У підсумку дві жінки потрапили до реанімації.