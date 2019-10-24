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      Багатотонна вантажівка врізалась і пробила стіну у житловому будинку: фото, відео

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      Під Полтавою вантажівка врізалася у житловий будинок: ніхто не постраждав
      Під Полтавою вантажівка врізалася у житловий будинок: ніхто не постраждав / Пресслужба ДСНС

      Поблизу Полтави у селі Сем’янівка вантажівка КамАЗ, що перевозила бетонні опори та була зі стрілою, врізалася у приватний житловий будинок і пробила там стіну. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, хоча у будинку живуть літні люди.

      Зауважимо, що цей будинок розташовується на вулиці Центральній неподалік перехрестя, біля спуску з гори, і такі інциденти тут трапляються постійно – машини влітають і у сусідні будинки. Цього року вже було два таких інциденти. Остання ДТП трапилася 23 жовтня.

      Зверніть увагу! Криваві дороги: особливості ДТП в Україні та світі

      Як розповіли у прес-службі управління ДСНС у Полтавській області, причиною зіткнення вантажівки з будинком стало те, що водій не впорався з керуванням і замість того, щоб повернути на перехресті, поїхав прямо. За словами водія, у нього відмовили гальма, і машину просто понесло, пише місцеве видання "Коло".

      У підсумку машина врізалась у будинок, пробила в ньому стіну та кузовом частково заїхала в помешкання. За словами рятувальники, загрози обваленню немає. Власники будинку – літні чоловік і жінка, подружжя Дяченків. На щастя, ніхто з них не постраждав, натомість вони отримали шок і не могли говорити. Місцеві жителі кажуть, що чоловік має інвалідність.

      ДСНС, Полтава, ДТП, врізався у будинок, вантажівка
      Рятувальники на місці ДТП у Сем'янівці 

      Перед тим як в’їхати у двір, вантажівка ще й знесла базарчик – обладнане місце для торгівлі овочами, фруктами та іншими товарами.

      Окрім співробітників ДСНС, на місці працювали і патрульні – вони оформлювали подію як ДТП. Також приїхали представники компанії, яким належить вантажівка. Разом з правоохоронцями та власниками вони мають встановити розмір завданих збитків і вирішуватимуть питання щодо відшкодування. Перебували тут і співробітники страхової компанії.

      Вантажівка врізалася у житловий будинок під Полтавою: дивіться відео 

      До слова, нещодавно у Мукачівському районі Закарпаття 27-річного хлопець на квадроциклі намагався обігнати автобус. Проте не впорався із керуванням і в’їхав у людей, які стояли на узбіччі. У підсумку дві жінки потрапили до реанімації.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Полтави ДСНС
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