Многотысячный митинг и безудержные эмоции: как украинцы праздновали первый День Независимости

В этом году Украина отмечает 30 День Независимости, к юбилею готовят масштабные мероприятия. Впервые главный праздник страны отмечали в 1991 году. Тогда под Верховной Радой собрался масштабный митинг.

К свободе Украина шла веками. Однако ключевые события произошли в 1989 – 1991 годах, когда разваливался Советский Союз. Поэтому предлагаем вспомнить, как украинцы отмечали получение долгожданной независимости.

Важно 30 лет Независимости Украины в фото: как это было

В 1991 году независимость праздновали дважды

Крайне важный документ, декларацию о суверенитете, приняли 16 июля 1990 года. В ней прописали политическую и экономическую самостоятельность в пределах УССР, украинское гражданство, а также обозначили потребность создать Конституцию, армию, госбюджет.

Кстати, депутаты оставили на документе символические лозунги: "Слава Украине", "Еще не умерла и не умрет", "С сегодняшнего дня – будем".



Декларация о суверенитете / Фото "Радио Свобода"

Тогда же Верховная Рада постановила, что 16 июля будет считать Днем провозглашения независимости. Поэтому в 1991 году Украина фактически праздновала независимость дважды: 16 июля и 24 августа.

В июле украинцы устроили многотысячный марш по киевскому Крещатику. Они шагали, одетые в национальную одежду и держа сине-желтые флаги. Правда, "советские остатки" еще чувствовались – руководство Коммунистической партии УССР несло цветы к памятнику Ленину.

Вечером на современном Майдане Независимости выступала львовская рок-группа "Братья Гадюкины". Завершили праздник салютом.

Празднование Дня Независимости 16 июля 1991 года / Фото Александра Клименко, обнародованные изданием "Бабель":

Акт провозглашения независимости написали за полтора часа

В августе 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению отчаянно пытался спасти Советский Союз от распада.

Поэтому попытка государственного путча заставила украинских депутатов собраться на внеочередное заседание Верховной Рады. Действовали быстро. Например, Акт о провозглашении независимости Украины написали за полтора часа в школьной тетради. Этим занимались Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк.

Провозглашение независимости Украины, смотрите видео:

Десятки тысяч украинцев вышли на митинг

Чтобы выразить свою позицию, тысячи украинцев вышли на акцию под здание парламента. Они уверенно шли митинговать за независимость. Тогда под Радой собралось около 30 – 50 тысяч человек.



Митинг возле Верховной Рады / Фото Александра Клименко

Заседание парламента транслировали на улицу, чтобы все могли наблюдать за происходящим. Люди заметно нервничали, но были настроены решительно. Раздавались возгласы: "Украине – волю!" и "Мы устали жить в нищете".

Митинг в Киеве за независимость / Фото Укринформа, "исторической правды" и BBC:

В конце концов, историческое решение приняли – Акт провозглашения независимости Украины приняли. Тогда к стенам парламента вынесли сине-желтый флаг. Флаг несли Вячеслав Черновол, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач, Владимир Крыжановский и другие депутаты.



Сине-желтый флаг занесли в Раду / Фото Ефрема Лукацкого



Флаг в Раде / Фото Ефрема Лукацкого​

Кстати, Флаг Независимости теперь хранится в Верховной Раде.



Флаг Независимости сейчас / Фото с сайта Верховной Рады



Акт провозглашения независимости Украины / Фото "Украинской правды"

Люди не могли сдержать эмоций

После этого часть депутатов от оппозиции на какое-то время вышли на митинг перед зданием парламента. Возбужденная толпа буквально на руки подхватила "народных героев", а Рада начала принимать первые решения независимой Украины.

Митинги и громкие празднования были не только в Киеве, но и в других городах. Украинцы тогда праздновали в каждом уголке страны.

Например, львовяне массово вышли на площадь перед Оперным театром.



Люди подбрасывают Лукьяненко после провозглашения независимости / Фото из Википедии

Первый День Независимости Украины, смотрите видео:

30 лет спустя

С этих исторических событий прошло 30 лет. С тех пор Украину всколыхнуло немало событий. Были взлеты и падения, трагические и счастливые моменты. Украинцы делали ошибки, но росли и получали опыт.

В этом году наша страна отмечает юбилей. Праздновать будут 3 дня, торжества пройдут в каждом уголке страны. Символизировать праздник будет цветок, а объединит мероприятия лозунг "Ты у меня единственная".

Как пройдет День Независимости в 2021 году

22 августа украинцам будут вручать награды "Национальная легенда". Ее будут давать за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Родины.

23 августа проведут первый саммит Крымской платформы. Участие в нем уже подтвердили более 40 государств. Событие историческое, поскольку мероприятие направлено на объединение сил для деоккупации Крыма.

24 августа на Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море пройдет военный парад. Вечером на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". В нем примут участие звезды, артисты оперы и балета и симфонический оркестр.

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