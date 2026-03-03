Города будут более защищены: генерал армии ответил, как Украине улучшить ПВО

Украина имеет многоуровневую систему ПВО, которая защищает стратегические объекты, города, села и фронтовые позиции от ракет и дронов. Большое значение имеет дезорганизация вражеских систем управления, что позволяет перенаправлять атаки или нейтрализовать их еще до удара.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Украина имеет наработки и технологии для эффективной защиты и контратаки, которые ранее не применялись в полной мере.

Готова ли Украина к реальной многоуровневой ПВО, а не только деклараций?

Украина нуждается в переходе от деклараций к реальной практике многоуровневой ПВО: удары по объектам на территории России, защитный щит на границах и прикрытие населенных пунктов и войск.

Кроме систем Patriot, SAM-T и IRIS-T, необходимо уничтожать весь спектр российских средств поражения с помощью десятков различных зенитных комплексов, в частности таких как "Гепард", а также активно бороться с дронами непосредственно на линии фронта, не ограничиваясь только защитными сетками.

Что крайне важно и до сих пор мало учитывается – это система дезорганизации огня, управления дронами и коммуникациями. Речь идет как о дронах и ракетах, так и о системах управления ими. Даже наши партнеры имеют системы шестого поколения, способны обесценить любые средства координации дронов,

– сказал Маломуж.

Системы радиоэлектронной борьбы и управления дронами противника давно обнаружены – их расположение, сектора действия и методы нейтрализации известны как контрразведке, так и внешней разведке. Это позволяет не только нейтрализовать их, но и перехватывать управление баллистическими ракетами и переориентировать их на другие цели, в частности на территории России.

"Наряду с боевой частью существует менее видимая, но чрезвычайно эффективная работа – дезорганизация систем связи: от управления "Шахедами" до координации войск стратегического уровня. В свое время Украина получила государственные премии за разработки в этой сфере и опередила Россию и Европу во всех секторах. К сожалению, сегодня это мало применяется. То, что наконец сделали с белорусским сектором – хорошо, хоть и с опозданием. Теперь надо так же работать по всем направлениям", – сказал Маломуж.

Обратите внимание! Главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что Украина получила от партнеров достаточное количество истребителей 4+ поколения. Речь идет о F-16. Их количество постоянно увеличивалось, улучшался опыт пилотов. Чем лучше опыт бойцов, тем эффективнее используются те средства вооружения, которые есть.

Что известно о поставках систем ПВО в Украину?