Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Украина имеет наработки и технологии для эффективной защиты и контратаки, которые ранее не применялись в полной мере.
Смотрите также: Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на поставки оружия для Украины: Зеленский ответил
Готова ли Украина к реальной многоуровневой ПВО, а не только деклараций?
Украина нуждается в переходе от деклараций к реальной практике многоуровневой ПВО: удары по объектам на территории России, защитный щит на границах и прикрытие населенных пунктов и войск.
Кроме систем Patriot, SAM-T и IRIS-T, необходимо уничтожать весь спектр российских средств поражения с помощью десятков различных зенитных комплексов, в частности таких как "Гепард", а также активно бороться с дронами непосредственно на линии фронта, не ограничиваясь только защитными сетками.
Что крайне важно и до сих пор мало учитывается – это система дезорганизации огня, управления дронами и коммуникациями. Речь идет как о дронах и ракетах, так и о системах управления ими. Даже наши партнеры имеют системы шестого поколения, способны обесценить любые средства координации дронов,
– сказал Маломуж.
Системы радиоэлектронной борьбы и управления дронами противника давно обнаружены – их расположение, сектора действия и методы нейтрализации известны как контрразведке, так и внешней разведке. Это позволяет не только нейтрализовать их, но и перехватывать управление баллистическими ракетами и переориентировать их на другие цели, в частности на территории России.
"Наряду с боевой частью существует менее видимая, но чрезвычайно эффективная работа – дезорганизация систем связи: от управления "Шахедами" до координации войск стратегического уровня. В свое время Украина получила государственные премии за разработки в этой сфере и опередила Россию и Европу во всех секторах. К сожалению, сегодня это мало применяется. То, что наконец сделали с белорусским сектором – хорошо, хоть и с опозданием. Теперь надо так же работать по всем направлениям", – сказал Маломуж.
Обратите внимание! Главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что Украина получила от партнеров достаточное количество истребителей 4+ поколения. Речь идет о F-16. Их количество постоянно увеличивалось, улучшался опыт пилотов. Чем лучше опыт бойцов, тем эффективнее используются те средства вооружения, которые есть.
Что известно о поставках систем ПВО в Украину?
- Владимир Зеленский сообщил, что партнеры Украины пока не давали никаких сигналов о возможном сокращении помощи из-за событий на Ближнем Востоке.
- В то же время Украина продолжает работать над поддержкой внутреннего финансирования оборонной сферы и ведет переговоры с ЕС о финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.
- Украинская ПВО значительно повысила эффективность благодаря поступлению истребителей четвертого поколения с улучшенными характеристиками, таких как F-16, а также благодаря росту боевого опыта пилотов.