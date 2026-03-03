Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Україна має напрацювання і технології для ефективного захисту та контратаки, які раніше не застосовувалися повною мірою.

Чи готова Україна до реальної багаторівневої ППО, а не лише декларацій?

Україна потребує переходу від декларацій до реальної практики багаторівневої ППО: удари по об'єктах на території Росії, захисний щит на кордонах і прикриття населених пунктів та військ.

Окрім систем Patriot, SAM-T та IRIS-T , необхідно знищувати весь спектр російських засобів ураження за допомогою десятків різних зенітних комплексів, зокрема таких як "Гепард", а також активно боротися з дронами безпосередньо на лінії фронту, не обмежуючись лише захисними сітками.

Що вкрай важливо і досі мало враховується – це система дезорганізації вогню, управління дронами та комунікаціями. Йдеться як про дрони й ракети, так і про системи керування ними. Навіть наші партнери мають системи шостого покоління, здатні знецінити будь-які засоби координації дронів,

– сказав Маломуж.

Системи радіоелектронної боротьби та управління дронами противника давно виявлені – їхнє розташування, сектори дії та методи нейтралізації відомі як контррозвідці, так і зовнішній розвідці. Це дає змогу не лише нейтралізувати їх, а й перехоплювати керування балістичними ракетами та переорієнтовувати їх на інші цілі, зокрема на території Росії.

"Поряд із бойовою частиною існує менш видима, але надзвичайно ефективна робота – дезорганізація систем зв'язку: від управління "Шахедами" до координації військ стратегічного рівня. Свого часу Україна отримала державні премії за розробки в цій сфері й випередила Росію та Європу в усіх секторах. На жаль, сьогодні це мало застосовується. Те, що нарешті зробили з білоруським сектором – добре, хоч і із запізненням. Тепер треба так само працювати по всіх напрямках", – сказав Маломуж.

Зверніть увагу! Головний редактор Defense Express Олег Катков припустив, що Україна отримала від партнерів достатню кількість винищувачів 4+ покоління. Мовиться про F-16. Їхня кількість постійно збільшувалась, покращувався досвід пілотів. Чим кращий досвід бійців, тим ефективніше використовуються ті засоби озброєння, які є.

Що відомо про постачання систем ППО в Україну?