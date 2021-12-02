Множественное гражданство в Украине: появился текст законопроекта Зеленского

Появился текст законопроекта Владимира Зеленского о множественном гражданстве. Его глава государства внес как неотложный на рассмотрение парламента.

Законопроект о множественном гражданстве анонсировал президент Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде 1 декабря.

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Детали законопроекта

Внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект предусматривает разрешение для украинцев официально иметь гражданства или подданства других стран. Однако в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаются исключительно гражданами нашей страны.

Кроме того, для иностранцев, которые хотят получить украинское гражданство, отказ от предыдущего нужен в случае, если Кабинет Министров внес страну, откуда приехало лицо, в список государств миграционного риска.

Также законопроект предусматривает изменения в действующий закон о гражданстве в вопросах потери гражданства Украины. Это возможно теперь в случаях, если:

иностранец с множественным гражданством, в том числе и украинским, использует документы других стран на территории Украины и представляет угрозу национальной безопасности;

на момент получения гражданства иностранец с множественным гражданством проходил военную службу в армии страны, которую в Украине признали государством-агрессором или государством-оккупантом.

В целом законопроект, который президент Владимир Зеленский назначил как неотложный, регулирует вопрос о приобретении гражданства иностранцами и его прекращении и возможность множественного гражданства для украинцев и тех, кто хочет стать гражданином Украины (кроме граждан государств миграционного кризиса).

Множественное гражданство: главное