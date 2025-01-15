До какого числа продлится мобилизация в 2025 году

Верховная Рада в среду, 15 января, приняла решение о продлении действия военного положения на 90 суток. Соответственно в Украине также продлили и всеобщую мобилизацию.

До какого числа будут мобилизационные мероприятия в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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До какого числа продлится мобилизация

За закон №12404 о продлении военного положения проголосовали 315 народных избранников. Речь идет о сроке с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

В то же время депутаты проголосовали и за закон №12405 – о продлении проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Как и военное положение, мобилизационные мероприятия продлили на 3 месяца – с 8 февраля до 9 мая этого года. Это решение поддержали 310 депутатов.

Это стандартная процедура – ВРУ уже 14 раз продлевала действие военного положения и мобилизации каждый раз на 90 дней. Далее законопроекты подписывает президент.

Народные избранники также отмечают, что военное положение и мобилизация в Украине не завершатся сразу после прекращения боевых действий, потому что для этого нужны гарантии безопасности.

"То есть в самый простой момент, три дня, условно отсутствия обстрелов, прекращения боевых действий по факту мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами. Так не работает. Работает внесение указа о прекращении военного положения, что должно основываться на решении наших структур безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки. Это может быть или как следствие определенного мирного соглашения с гарантиями безопасности", – заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.