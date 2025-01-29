Каким будет финансовое вознаграждение для 18 – 25-летних контрактников: в Раде ответили

Государство стремится привлечь в армию больше молодых людей. Для этого разрабатывается реформа призыва 18– 25 летних парней, в основе которой будет добровольный контракт и стимулы, в частности финансовые.

Нардеп, член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский подчеркнул, что инициатива Офиса президента не является подготовкой к всеобщей мобилизации юношей, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Насколько увеличат выплаты контрактникам моложе 25 лет

Вениславский заявил, что существенное увеличение денежного обеспечения как стимул привлечения в армию – это лишь один из возможных вариантов. В России он работает достаточно эффективно. Оккупанты за подписание контрактов получают невиданные для большинства населения средства.

Какими могут быть повышенные выплаты для украинской молодежи Вениславский сказать точно не может. Нардеп подчеркнул, что сейчас средний уровень обеспечения наших военнослужащих соответствует показателям в других странах мира. Денежные выплаты тем, кто воюет на передовой, по словам чиновника, очень существенные.

В то же время нардеп предполагает, что инициатива Офиса президента не будет предусматривать постоянные повышенные денежные выплаты. По его мнению, 18 – 25-летних контрактникам будут выплачивать какую-то одноразовую сумму при заключении контракта, а дальше на службе они будут получать общее денежное обеспечение, как и другие военнослужащие ВСУ.

Вениславский уточнил, что пока законопроекта о стимулах для поощрения молодежи вступать в ВСУ нет. Между тем у Зеленского говорят, что разработка плана реформы призыва молодежи находится на завершающей стадии.