Зеленский рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев 18 – 25 лет

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях однолетних контрактов, по которым в армию планируют привлекать людей, не достигших мобилизационного возраста.

Детали он раскрыл во время совместного с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо общения с представителями СМИ, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Условий не так много: когда юношей могут мобилизовать с 18 лет

Что известно о контрактах

Владимир Зеленский уточнил, что соответствующая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Детали рассматривали с командирами, а также отдельно с Павлом Палисой и заместителем министра обороны, генералом Евгением Мойсюком.

Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так, они могут дальше продолжить, если они хотят, но это контракт на год,

– рассказал он.

Украинский лидер отметил, что подробности такого вида контракта обнародуют в ближайшие дни, он назвал сроки 2 – 3 дня. В то же время он раскрыл, что контракт будет предусматривать возможность заработать один миллион гривен в течение года.

По его словам, после одного года такой службы те, кто подпишет контракт, смогут учиться в любом высшем учебном заведении за счет государства. Более того, государство покроет все проценты на ипотеку для таких контрактников. Также он анонсировал, что там есть "много всего".

Напомним, ранее он анонсировал, что готовится специальный однолетний контракт для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Он отметил, что это не мобилизация. Над контрактом для молодежи работают опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны Украины.