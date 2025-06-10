Хотят мобилизацию с 18 лет, – Зеленский объяснил отсутствие новых санкций против России

Владимир Зеленский считает, что предоставление Украине оружия и усиление санкций способны заставить Путина остановить войну. Глава государства вспомнил за оправдания, которые приводят союзники, отказываясь увеличивать давление на Россию. Одно из них – недостаточная мобилизация в Украине.

Президент в интервью венгерскому изданию отметил, что мобилизация является проблемой в любой войне. Украина не исключение, ее люди тоже устают, передает 24 Канал.

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Мобилизация с 18 лет

Политик отметил, что некоторые партнеры настаивают на том, чтобы Украина мобилизовала людей с 18 лет. Отсутствие призыва с этого возраста является одной из причин, которую приводят союзники, объясняя, почему не вводят новые санкции против России.

Зеленский отметил, что в Украине ввели контракты для 18 – 24 летних, чтобы показать: они также могут служить, если партнеры этого требуют. "Но тем временем тысячи бойцов воюют на фронте без надлежащего оружия", – добавил президент.

Глава государства вспомнил, что еще в феврале объяснял Трампу, как можно повлиять на Путина. Президент США должен был поставить диктатору ультиматум: или прекращение огня, или Вашингтон передаст Киеву новый пакет вооружения.

Не только Америка, все другие страны должны сказать: остановите боевые действия, или мы дадим оружие Украине... Это и есть "мир через силу". Не слишком сложный способ, чтобы остановить войну – просто трудно найти для этого политическую волю,

– подчеркнул Зеленский.