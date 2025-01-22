Зачем, – Зеленский снова отверг призывы партнеров по снижению мобилизационного возраста

Владимир Зеленский снова отверг призывы международных партнеров по снижению мобилизационного возраста в Украине. Глава государства отметил, что это приведет лишь к увеличению количества людей без оружия на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью Bloomberg.

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Зеленский ответил о снижении мобилизационного возраста

Сейчас в соответствии с украинским законодательством, в армию могут мобилизовать только военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет. Однако даже в этом случае существуют исключения, которые ограничивают вступление людей в Вооруженные Силы Украины.

Официальные лица из США и другие западные партнеры неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст. Однако Зеленский настаивает, что оружие и ракеты нужны нашему государству больше, чем больше солдат.

Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?

– резюмировал глава государства.

К слову, Владимир Зеленский 14 января, говоря о снижении мобилизационного возраста, отмечал, что сейчас необходимо укомплектовать имеющиеся бригады оружием и техникой. По словам президента, сейчас на фронте находится более 100 бригад, и каждая из них ежедневно требует укомплектованности.