Обновление данных в ТЦК с 18 мая: сразу ли дают направление на ВЛК

В субботу, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные в течение двух месяцев должны обновить данные в ТЦК.

И будут ли сразу выдавать направление на военно-врачебную комиссию, объяснили в Министерстве обороны, передает 24 Канал.

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Будут ли сразу давать направление на ВВК

С 18 мая все военнообязанные в возрасте 18 – 60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. В частности, мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).

Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии,

– подчеркнули в Минобороны.

Резерв+: как обновить данные онлайн