Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что теперь люди уже ощущают непосредственную угрозу своей жизни.
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Повлияло ли объявление мобилизации на россиян
Яковенко считает, что заявление путина о начале частичной мобилизации начало оказывать влияние на россиян. Ведь, в сущности, это означает, что он объявил войну в россии.
То есть война пришла в россию. До этого, значит, никакой войны в россии не было, россияне наблюдали за происходящим по телевизору,
– сказал оппозиционный журналист.
Но, по его словам, когда война в результате мобилизации пришла в дом каждого россиянина, то у многих из них изменилось отношение. Потому что фактически под угрозу поставлена жизнь большого числа россиян.
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Когда произойдет перелом и присоединятся силовики
Яковенко отметил, что сейчас в россии уже происходит поворот. Ведь люди ощущают непосредственную угрозу своей жизни.
Когда пойдут массово "грузы 200" в дома людей. Так, конечно, перелом произойдет и нет никаких сомнений в том, что это будет тот эффект, в том числе и на силовиков,
– заявил он.
Оппозиционный журналист отметил, что мобилизация в россии сейчас несколько выборочная, поскольку основная масса призывается из отдаленных регионов, например, Бурятии и Якутии.
Все-таки облавы по Москве и Санкт-Петербургу пока не проводятся. Но нет сомнений, что в конце концов все дойдет и до больших городов,
– сказал Яковенко.
Тогда, подчеркнул журналист, протесты приобретут совсем другой характер. К ним присоединятся, наконец, и силовики. То есть таковой будет в целом эта динамика.
Он добавил, что, если сейчас выйдет на протест миллион россиян, то он будет уничтожен соответствующими ресурсами. Но когда украинская армия продолжит перемалывать, в частности, и российских силовиков, тогда неизбежно упадет путинский режим, поскольку его перестанет поддерживать главная опора, которой ныне являются силовые структуры.
Мобилизация в россии: что известно
- Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационной армии планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.
- Граждане рф негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
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