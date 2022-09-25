Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что теперь люди уже ощущают непосредственную угрозу своей жизни.

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Повлияло ли объявление мобилизации на россиян

Яковенко считает, что заявление путина о начале частичной мобилизации начало оказывать влияние на россиян. Ведь, в сущности, это означает, что он объявил войну в россии.

То есть война пришла в россию. До этого, значит, никакой войны в россии не было, россияне наблюдали за происходящим по телевизору,
– сказал оппозиционный журналист.

Но, по его словам, когда война в результате мобилизации пришла в дом каждого россиянина, то у многих из них изменилось отношение. Потому что фактически под угрозу поставлена жизнь большого числа россиян.

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Когда произойдет перелом и присоединятся силовики

Яковенко отметил, что сейчас в россии уже происходит поворот. Ведь люди ощущают непосредственную угрозу своей жизни.

Когда пойдут массово "грузы 200" в дома людей. Так, конечно, перелом произойдет и нет никаких сомнений в том, что это будет тот эффект, в том числе и на силовиков,
– заявил он.

Оппозиционный журналист отметил, что мобилизация в россии сейчас несколько выборочная, поскольку основная масса призывается из отдаленных регионов, например, Бурятии и Якутии.

Все-таки облавы по Москве и Санкт-Петербургу пока не проводятся. Но нет сомнений, что в конце концов все дойдет и до больших городов,
– сказал Яковенко.

Тогда, подчеркнул журналист, протесты приобретут совсем другой характер. К ним присоединятся, наконец, и силовики. То есть таковой будет в целом эта динамика.

Он добавил, что, если сейчас выйдет на протест миллион россиян, то он будет уничтожен соответствующими ресурсами. Но когда украинская армия продолжит перемалывать, в частности, и российских силовиков, тогда неизбежно упадет путинский режим, поскольку его перестанет поддерживать главная опора, которой ныне являются силовые структуры.

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