Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що люди тепер уже відчувають безпосередню загрозу своєму життю.
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Чи вплинуло оголошення мобілізації на росіян
Яковенко вважає, що заява путіна про початок часткової мобілізації почала впливати на росіян. Адже, по суті, це означає, що він оголосив війну в росії.
Тобто війна прийшла в росію. До цього, значить, ніякої війни в росії не було, росіяни спостерігали за тим, що відбувається, у телевізор,
– сказав опозиційний журналіст.
Але, за його словами, коли війна в результаті мобілізації прийшла в дім кожного росіянина, то в дуже багатьох із них змінилося ставлення. Тому що фактично під загрозу поставлено життя значної частини росіян.
Як оголошена путіним мобілізація вплинула на росіян: дивіться відео
Коли відбудеться перелом і приєднаються силовики
Яковенко зазначив, що зараз у росії вже відбувається поворот. Адже люди відчувають безпосередню загрозу своєму життю.
Коли підуть масово "вантажі 200" у домівки людей. То, звісно, перелом відбудеться і нема жодних сумнівів у тому, що це буде той ефект, зокрема й на силовиків,
– заявив він.
Опозиційний журналіст зауважив, що мобілізація в росії зараз є дещо вибірковою, оскільки основна маса призивається із віддалених регіонів, наприклад, Бурятії та Якутії.
Все-таки облави по Москві і Санкт-Петербургу поки що не проводяться. Але нема сумнівів, що зрештою все дійде і до великих міст,
– сказав Яковенко.
Тоді, наголосив журналіст, протести набудуть зовсім іншого характеру. До них приєднаються зрештою й силовики. Тобто такою буде загалом ця динаміка.
Він додав, що, якщо зараз вийде на протест мільйон росіян, то його буде знищено відповідними ресурсами. Але, коли українська армія продовжить перемелювати, зокрема, і російських силовиків, тоді неминуче впаде путінський режим, оскільки його припинить підтримувати головна опора, якою нині є силові структури.
Мобілізація в росії: що відомо
- Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.
- Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
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