В военкомате ответили, возможна ли "мобилизация" по телефону

Сотрудники территориального центра комплектования имеют право вручить повестку в любом месте, если это не запрещено законом. Однако они не могут по телефону сообщать военнообязанному о мобилизации.

Об этом рассказал руководитель Дарницкого ТЦК в Киеве Руслан Тригуб. По его словам, военнообязанный сначала должен пройти все процедуры.

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Мобилизация по телефону невозможна

Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинское освидетельствование, личное изучение, после этого оформляются его документы. Только потом я говорю: вы мобилизованы и отправляетесь в ту или иную команду,

– объяснил Руслан Тригуб.

Также он добавил, когда человека вызывают в территориальный центр комплектования, его могут предупредить, что необходимо взять с собой личные вещи.

"Человек берет с собой то, что считает нужным. Ну что можно взять военнообязанному? Запасное белье; пока он в воинской части, ему нужны средства личной гигиены. Конечно, это не должны быть наркотики, алкоголь и психотропные вещества, чтобы легче. было служить", – заметил полковник Руслан Тригуб.

По его словам, какого-то списка, что нужно взять с собой – нет. "Формой, обувью, бронежилетом, каской государство обеспечит", – подчеркнул он.

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Мобилизация в Украине: что известно

В конце мая Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа. Что будет с мобилизацией после этой даты – читайте в материале 24 канала.

Мобилизация продолжается в Украине с начала полномасштабной войны с россией, поэтому у граждан возникает много вопросов. На самые распространенные ответил начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

С 1 октября 2022 года в Украине стартует процесс мобилизации женщин. Кампания предусматривает, что женщина становится военнообязанной, а также попадает в запас ВСУ, Нацгвардии или других военных формирований. Однако говорится только о представительницах профессий, предусмотренных приказом №313 Минобороны Украины от 11 октября 2021 года.

ВСУ могут мобилизовать еще полмиллиона человек, если потребуется. Сейчас проблем нет. Об этом заявил командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

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