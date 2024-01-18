Мобилизация в 2024 году: как самостоятельно найти должность и попасть в желаемое подразделение

В Украине идет рекрутинговая компания. Граждане могут самостоятельно выбрать военную профессию и подразделение, в составе которого хотят защищать Родину.

Как найти должность и попасть в желаемое подразделение в 2024 году, рассказали в ТЦК и СП. Все, что нужно знать, передает 24 Канал.

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Как найти должность и попасть в желаемое подразделение

Многие подразделения имеют официальные страницы в соцсетях, где разместили объявления о рекрутинге. Или контактами вам могут помочь друзья или знакомые, которые уже проходят службу в выбранном вами подразделении.

️ Если подразделение готово вас к себе взять, и вам подходят все условия, то там вам должны сделать рекомендательное письмо (отношение). С этим документом нужно прийти в ТЦК и СП для дальнейшей мобилизации,

– отметили в ТЦК.

Сколько вакансий есть в Силах обороны – закрытая информация. Однако, кто нужен войску, можно узнать на рекрутинговых платформах thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.

Значительное количество касаются боевых специальностей – стрелки, гранатометчики, разведчики, штурмовики, саперы и так далее. Однако много вакансий и для операторов БПЛА. Также значителен спрос на специалистов, которые могут собирать и ремонтировать беспилотники, а еще делать для них боеприпасы.

Кроме того, есть спрос на связистов, специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.

И эта тенденция будет продолжаться, ведь разведывательные и ударные дроны, средства РЭР и РЭБ — это то, что сейчас играет важную роль на фронте и требует развития и масштабирования,

– отметили в ТЦК.

Добавили, что получить большинство из этих навыков благодаря разным программам могут и гражданские. Кстати, есть достаточно большое количество вакансий, перекликающихся с гражданскими специальностями. В частности, водители, специалисты по логистике, специалисты по рекрутингу, электричества, механики, медики, бухгалтера, повара, делопроизводители.