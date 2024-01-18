Як знайти собі посаду та потрапити в бажаний підрозділ у 2024 році, розповіли в ТЦК та СП. Усе, що треба знати, передає 24 Канал.

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Як знайти посаду й потрапити в бажаний підрозділ

Багато підрозділів мають офіційні сторінки в соцмережах, де розмістили оголошення про рекрутинг. Або ж контактами вам можуть допомогти друзі чи знайомі, які вже проходять службу в обраному вами підрозділі.

️ Якщо підрозділ готовий вас до себе взяти, і вам підходять всі умови, то там вам мають зробити рекомендаційний лист (відношення). З цим документом потрібно прийти в ТЦК та СП для подальшої мобілізації,

– зазначили в ТЦК.

Скільки саме вакансій є в Силах оборони – закрита інформація. Однак, хто потрібен війську, можна дізнатися на рекрутингових платформах thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.

Значна кількість стосуються бойових спеціальностей, – стрільці, гранатометники, розвідники, штурмовики, сапери тощо. Однак, багато вакансій і для операторів БпЛА. Також значний попит на фахівців, які можуть збирати й ремонтувати безпілотники, а ще робити для них боєприпаси.

Окрім того, є попит на зв'язківців, фахівців з радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

І ця тенденція залишатиметься й надалі, адже розвідувальні та ударні дрони, засоби РЕР та РЕБ — це те, що нині відіграє важливу роль на фронті та потребує розвитку та масштабування,

– зауважили в ТЦК.

Додали, що отримати більшість з цих навичок завдяки різним програмам можуть і цивільні. До речі, є досить-таки велика кількість вакансій, що перегукуються з цивільними спеціальностями. Зокрема, водії, фахівці з логістики, фахівці з рекрутингу, електрики, механіки, медики, бухгалтери, кухарі, діловоди.

Зверніть увагу! Раніше в Міністерстві оборони розповіли, що громадяни можуть відгукнутися на бажану вакансію на рекрутингових сервісах. Далі проходить класична співбесіда. У разі успіху, необхідно підтвердити вибір місця служби та оформитися там.

