Женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, после окончания обучения или трудоустройства в течение 60 дней должны явиться в ТЦК для постановки на воинский учет и прохождения ВВК. В противном случае эту категорию украинок объявят в розыск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Екатерины Анищенко для телеканала "КИЕВ24".

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Что нужно знать женщинам с медобразованием по учету в ТЦК и ВВК?

Екатерина Анищенко объяснила, что законодательство унормировало вопрос постановки женщин с медицинским и фармацевтическим образованием на учет. Это будет происходить в автоматическом режиме, в частности внесение соответствующих данных об образовании в реестры.

Однако это не освобождает медиков или фармацевтов от обязанности появиться в ТЦК.

Согласно этим изменениям, в течение 60 дней женщина должна явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию с целью установления пригодности или непригодности к военной службе. Но опять же, хочу обратить внимание, что это не автоматическая мобилизация, о чем сейчас некоторые наши гражданки боятся,

– отметила адвокат.

Она отметила, что если в течение 60 дней с момента окончания обучения или трудоустройства женщина с медицинским или фармацевтическим образованием не появится в ТЦК, ее могут объявить в розыск.

"Каких-то гендерных законов в отношении женщин-военнослужащих, которые должны стать на воинский учет, у нас нет отдельных. У нас один закон для всех. И даже уже руководители ТЦК об этом говорят, что если женщина не появилась в течение 60 дней для прохождения военной врачебной комиссии, на нее также может быть в дальнейшем составлен протокол и объявлен в розыск", – сказала Екатерина Анищенко.

Эксперт отметила, что после этого женщину могут привлечь к административной ответственности, в частности, штрафа.

Можно ли обновить данные женщинам с медицинским образованием через Резерв+?

На вопрос, можно ли обновить военно-учетные данные женщинам онлайн через приложение Резерв+, адвокат объяснила, что такая возможность есть у той категории женщин, которые уже находились на воинском учете, но, по состоянию на сейчас, выехали за границу.

Если же женщина не состояла на воинском учете, но имеет медицинское или фармацевтическое образование и планирует вернуться в Украину, то необходима исключительно ее личная явка в ТЦК. Там на него должны завести военно-учетное дело.

Кроме того, не будем забывать, что в дистанционном режиме пройти военно-врачебную комиссию у нас невозможно. Для женщин также, как и для мужчин должен выполняться обязанность по прохождению военно-врачебной комиссии один раз в год,

– сказала Екатерина Анищенко.

Она также напомнила, что в постановлении, в соответствии с последними изменениями, указано, что учебные заведения присылают в ТЦК информацию, что у них выпускники получили соответствующие дипломы об образовании.

Поэтому здесь будет автоматический режим, когда учебное заведение сообщает ТЦК, что у них есть такие выпускницы, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. И соответственно происходит автоматическая постановка на воинский учет.