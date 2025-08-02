Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Катерини Аніщенко для телеканалу "КИЇВ24".

До теми Адвокатка пояснила, що робити, якщо дані в ТЦК і Резерв+ відрізняються

Що треба знати жінкам з медосвітою щодо обліку у ТЦК та ВЛК?

Катерина Аніщенко пояснила, що законодавство унормувало питання постановки жінок з медичною та фармацевтичною освітою на облік. Це відбуватиметься в автоматичному режимі, зокрема внесення відповідних даних про освіту до реєстрів.

Однак це не звільняє медикинь чи фармацевтинь від обов'язку з'явитися в ТЦК.

Відповідно до цих змін, протягом 60 днів жінка повинна з'явитися до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію з метою встановлення придатності чи непридатності до військової служби. Але знову ж таки, хочу звернути увагу, що це не є автоматична мобілізація, про що зараз деякі наші громадянки бояться,

– зазначила адвокатка.

Вона зауважила, що якщо протягом 60 днів з моменту закінчення навчання або працевлаштування жінка з медичною чи фармацевтичною освітою не з'явиться до ТЦК, її можуть оголосити у розшук.

"Якихось гендерних законів стосовно жінок-військовослужбовиць, які повинні стати на військовий облік, у нас немає окремих. У нас один закон для всіх. І навіть вже очільники ТЦК про це говорять, що якщо жінка не з'явилася протягом 60 днів для проходження військової лікарської комісії, на неї також може бути подальшому складений протокол та оголошено у розшук", – сказала Катерина Аніщенко.

Експертка наголосила, що після цього жінку можуть притягнути до адміністративної відповідальності, зокрема, штрафу.

Чи можна оновити дані жінкам з медичною освітою через Резерв+?

На питання, чи можна оновити військово-облікові дані жінкам онлайн через застосунок Резерв+, адвокатка пояснила, що така можливість є в тієї категорії жінок, які вже перебували на військовому обліку, але, станом на зараз, виїхали за кордон.

Якщо ж жінка не перебувала на військовому обліку, але має медичну чи фармацевтичну освіту та планує повернутися до України, то необхідна винятково її особиста явка до ТЦК. Там на неї мають завести військово-облікову справу.

Крім того, не будьмо забувати, що в дистанційному режимі пройти військово-лікарську комісію у нас неможливо. Для жінок також, як і для чоловіків повинен виконуватися обов'язок щодо проходження військово-лікарської комісії один раз на рік,

– сказала Катерина Аніщенко.

Вона також нагадала, що у постанові, відповідно до останніх змін, зазначено, що заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію, що у них випускники отримали відповідні дипломи про освіту.

Тому тут буде автоматичний режим, коли заклад освіти повідомляє ТЦК, що у них є такі випускниці, які мають медичну або фармацевтичну освіту. І відповідно відбувається автоматична постановка на військовий облік.