Правила вручения повесток: где и как военнообязанные могут получить вызовы в ТЦК

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 6 августа 2025 года. В этот период повестки военнообязанным украинцам могут выдавать фактически в любом месте.

Что стоит знать о процессе мобилизации и вручения повесток в 2025 году – читайте в материале 24 Канала.

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Как по правилам вручают повестки

Повестки резервистам и военнообязанным в Украине могут вручать в любое время суток – по месту жительства или работы, в учебных заведениях, в общественных местах, на блокпостах и на пунктах пропуска через государственную границу.

Соответствующие нормы закреплены в постановлении Кабмина №560, которое регулирует порядок призыва во время мобилизации в особый период.

Оповещение резервистов и военнообязанных по месту жительства или задекларированному адресу может осуществляться несколькими способами. Повестки вручают представители участков оповещения, ТЦК, местных госадминистраций, исполнительных органов местных советов, а также специальные группы оповещения, в состав которых могут входить полицейские, руководители многоквартирных домов или объединений совладельцев.

По месту работы или учебы повестки могут вручать представители предприятий, учреждений, учебных заведений, а также представители ТЦК, местных администраций и групп оповещения, в состав которых также могут привлекаться полицейские.

В общественных местах, зданиях, сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу повестки могут вручать представители ТЦК, а также специальные группы оповещения, в состав которых входят представители местных администраций, ТЦК и полицейские.

Важно! Во время вручения повестки осуществляется фото- и видеофиксация с помощью технических средств, которую проводит представитель ТЦК или полицейский.

В случае отказа резервиста или военнообязанного получить повестку, уполномоченный представитель составляет акт об отказе, который подписывают не менее двух членов группы оповещения. После этого акт объявляется гражданину.

Если гражданин отказывается получить повестку, полицейский из группы оповещения осуществляет его административное задержание и доставляет в районный (городской) ТЦК.