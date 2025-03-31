Мобилизация в апреле 2025: на какой срок предоставляется отсрочка

Согласно закону о мобилизации, действующему в Украине с 18 мая, некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку. Однако она не является постоянной – даже при наличии оснований ее придется периодически продлевать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 560.

Читайте также С 1 апреля старые отсрочки теряют силу: все о новых правилах бронирования работников

Какой срок действия отсрочки от мобилизации

Право на отсрочку от мобилизации мобилизации предоставляется военнообязанным при наличии предусмотренных законом оснований: для этого нужно подать заявление и соответствующие документы.

Стоит отметить, что отсрочка сохраняется, только пока действуют законные основания. Например, если она предоставлена из-за наличия трех несовершеннолетних детей, ее аннулируют после достижения одним из них 18 лет. Студенты также теряют право на отсрочку после завершения обучения.

Согласно постановлению Кабмина, отсрочка предоставляется исключительно на период мобилизации. Это означает, что она оформляется на 90 дней, после чего продлевается вместе с мобилизацией и военным положением по решению президента. Итак, военнообязанным придется регулярно посещать ТЦК, ориентировочно раз в 1,5 – 3 месяца, для продолжения ее действия.

Важно! Контроль за наличием оснований для отсрочки осуществляется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Как можно продлить отсрочку

Для продления отсрочки военнообязанному необходимо подать заявление на рассмотрение комиссии сразу после выдачи президентского указа о продлении мобилизации. Это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме, в частности через электронный кабинет призывника.

Если ТЦК не может автоматически проверить основания для отсрочки через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, заявителю придется лично предоставить все необходимые подтверждающие документы.

Лица, которые имеют отсрочку, не направляются на медицинский осмотр, за исключением тех случаев, когда они самостоятельно решают заключить контракт на прохождение военной службы.

К слову, с 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет ВВК. Теперь выводы о пригодности или непригодности к военной службе будут оформляться исключительно в цифровом формате.