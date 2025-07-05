Отсрочка из-за инвалидности: как действовать, если не продлили удостоверение
- С мая 2024 года отсрочка от мобилизации для лиц с инвалидностью предоставляется на период действия военного положения, который продолжается максимум на 90 дней, с автоматическим обновлением данных через государственные реестры.
- Повторный осмотр инвалидности обязателен для лиц с ограниченным функционированием, а также тех, кто должен был пройти осмотр в 2022 – 2024 годах, но не смог, за исключением лиц, находящихся в боевых зонах или имеющих тяжелые нарушения.
- Автоматическое продление отсрочки возможно через приложение Резерв+ или обращение в Пенсионный фонд, если данные в Дие не обновились.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужского населения. Граждане, имеющие группы инвалидности, освобождаются от службы в армии.
Сейчас действуют новые правила продления отсрочки от службы из-за наличия инвалидности. Кого касаются новые требования, и что надо делать – читайте в материале 24 Канала.
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Кого касаются новые требования по повторному осмотру инвалидности во время войны
С мая 2024 года отсрочка от мобилизации предоставляется на период действия военного положения, который продолжается максимум на 90 дней. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновлять отсрочку каждые три месяца в ТЦК.
Юрист Андрей Топчий объяснил, как эта процедура работает для лиц с инвалидностью, особенно с учетом изменений в законодательство.
По новым правилам, информация об инвалидности автоматически передается в ТЦК из государственных реестров, поэтому подавать документы лично не нужно. Исключение – изменение адреса или контактных данных.
Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым до войны была установлена вторая или третья группа инвалидности со сроком повторного осмотра, должны пройти оценку повседневного функционирования в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.
Это касается тех, чей повторный осмотр должен был состояться во время военного положения, но из-за исключений они не проходили МСЭК. Оценивание проводится согласно Порядку, утвержденному Кабмином.
Как объясняет Андрей Топчий, в таких случаях отсрочку можно продлить автоматически через Резерв+. Если в приложении Дия данные не обновились, следует обратиться в Пенсионный фонд – они продлят срок действия электронного удостоверения.
Кому обязательно проходить повторный осмотр
В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что повторный осмотр инвалидности должны обязательно пройти:
- все лица с ограниченным повседневным функционированием будут проходить повторную оценку в установленные сроки;
- Лица с бессрочной инвалидностью могут пройти оценку только по желанию – все льготы и гарантии остаются в силе;
- Те, кто должен был пройти осмотр в 2022–2024 годах, но не смог по уважительным причинам, должны сделать это:
- мужчины со 2 или 3 группой – до 1 ноября 2025 года;
- все остальные пациенты – до 1 апреля 2026 года.
Кто освобождается от повторного осмотра
Повторный осмотр не является обязательным, если:
- человек находится на территории боевых действий или оккупации;
- имеет тяжелые нарушения (отсутствие конечности, органа, онкологию, психические заболевания и т.д.);
- является действующим военнослужащим – инвалидность остается действительной на время службы и еще 60 дней после увольнения.