Отсрочка из-за инвалидности: как действовать, если не продлили удостоверение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужского населения. Граждане, имеющие группы инвалидности, освобождаются от службы в армии.

Сейчас действуют новые правила продления отсрочки от службы из-за наличия инвалидности. Кого касаются новые требования, и что надо делать – читайте в материале 24 Канала.

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Кого касаются новые требования по повторному осмотру инвалидности во время войны

С мая 2024 года отсрочка от мобилизации предоставляется на период действия военного положения, который продолжается максимум на 90 дней. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновлять отсрочку каждые три месяца в ТЦК.

Юрист Андрей Топчий объяснил, как эта процедура работает для лиц с инвалидностью, особенно с учетом изменений в законодательство.

По новым правилам, информация об инвалидности автоматически передается в ТЦК из государственных реестров, поэтому подавать документы лично не нужно. Исключение – изменение адреса или контактных данных.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым до войны была установлена вторая или третья группа инвалидности со сроком повторного осмотра, должны пройти оценку повседневного функционирования в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Это касается тех, чей повторный осмотр должен был состояться во время военного положения, но из-за исключений они не проходили МСЭК. Оценивание проводится согласно Порядку, утвержденному Кабмином.

Как объясняет Андрей Топчий, в таких случаях отсрочку можно продлить автоматически через Резерв+. Если в приложении Дия данные не обновились, следует обратиться в Пенсионный фонд – они продлят срок действия электронного удостоверения.

Кому обязательно проходить повторный осмотр

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что повторный осмотр инвалидности должны обязательно пройти:

все лица с ограниченным повседневным функционированием будут проходить повторную оценку в установленные сроки;

Лица с бессрочной инвалидностью могут пройти оценку только по желанию – все льготы и гарантии остаются в силе;

Те, кто должен был пройти осмотр в 2022–2024 годах, но не смог по уважительным причинам, должны сделать это:

мужчины со 2 или 3 группой – до 1 ноября 2025 года;

все остальные пациенты – до 1 апреля 2026 года.

Кто освобождается от повторного осмотра

Повторный осмотр не является обязательным, если: