Наразі діють нові правила продовження відстрочки від служби через наявність інвалідності. Кого стосуються нові вимоги, і що треба робити – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кого стосуються нові вимоги щодо повторного огляду інвалідності під час війни

З травня 2024 року відстрочка від мобілізації надається на період дії воєнного стану, який продовжується максимум на 90 днів. Це означає, що чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновлювати відстрочку кожні три місяці у ТЦК.

Юрист Андрій Топчій пояснив, як ця процедура працює для осіб з інвалідністю, особливо з урахуванням змін до законодавства.

За новими правилами, інформація про інвалідність автоматично передається до ТЦК із державних реєстрів, тож подавати документи особисто не потрібно. Виняток – зміна адреси чи контактних даних.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким до війни було встановлено другу або третю групу інвалідності зі строком повторного огляду, повинні пройти оцінювання повсякденного функціонування у період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Це стосується тих, чий повторний огляд мав відбутися під час воєнного стану, але через винятки вони не проходили МСЕК. Оцінювання проводиться згідно з Порядком, затвердженим Кабміном.

Як пояснює Андрій Топчій, у таких випадках відстрочку можна продовжити автоматично через Резерв+. Якщо в застосунку Дія дані не оновились, слід звернутися до Пенсійного фонду – вони подовжать термін дії електронного посвідчення.

Кому обов'язково проходити повторний огляд

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що повторний огляд інвалідності мають обов'язково пройти:

усі особи з обмеженим повсякденним функціонуванням проходитимуть повторну оцінку в установлені строки;

Особи з безстроковою інвалідністю можуть пройти оцінювання лише за бажанням – усі пільги й гарантії залишаються чинними;

Ті, хто мав пройти огляд у 2022–2024 роках, але не зміг з поважних причин, мають зробити це:

чоловіки з 2 або 3 групою – до 1 листопада 2025 року;

усі інші пацієнти – до 1 квітня 2026 року.

Хто звільняється від повторного огляду

Повторний огляд не є обов'язковим, якщо: