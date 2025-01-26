Кто может получить отсрочку от мобилизации в 2025 году

С 1 февраля 2025 года вступают в силу новые правила относительно отсрочки от мобилизации. Военнообязанные, которые соответствуют определенным требованиям, смогут получить отсрочку, однако в случае невыполнения условий она может быть отменена.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра для "NV", сообщает 24 Канал. Они объяснили, кто именно может получить отсрочку от мобилизации, на каких условиях она предоставляется и какие изменения стоит учесть.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Некоторые категории военнообязанных могут потерять право на отсрочку, если не выполнят требования новых законодательных изменений.

Согласно украинскому законодательству, право на отсрочку имеют несколько категорий военнообязанных:

Лицам с инвалидностью любой группы.

Временно непригодным к службе по состоянию здоровья (согласно заключению военно-врачебной комиссии).

Военнообязанным, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью (1-й или 2-й группы, а иногда и 3-й) или пожилыми лицами, когда нет других родственников, которые могут осуществлять уход.

Многодетным родителям (трое и более детей до 18 лет), при условии отсутствия задолженности по алиментам.

Лицам, чьи близкие погибли, участвовали в боевых действиях или признаны пропавшими без вести во время военного положения или антитеррористической операции.

Гражданским лицам, которые находились в российском плену.

Госслужащим.

Также отсрочку могут получить студенты, которые получают образование на уровень выше уже имеющегося, а также педагогические и научные работники, работающие минимум на ¾ ставки.

Отсрочка для работников критически важных предприятий

Согласно постановлению Кабинета Министров № 1332, право на отсрочку имеют военнообязанные, которые работают на предприятиях, признанных критически важными для экономики и безопасности государства.

Важно, что до 28 февраля 2025 года эти предприятия должны подтвердить свой статус. Иначе ранее выданные отсрочки могут потерять силу.

Как получить или продлить отсрочку

Для того, чтобы получить или продлить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и подать заявление, предоставив документы, подтверждающие право на отсрочку. В некоторых случаях (например, для студентов или многодетных родителей) отсрочку можно оформить через мобильное приложение Резерв+.

Напоминаем, что отсрочка не является бессрочной, ее необходимо своевременно продлевать. Проверить действие отсрочки можно также с помощью приложения Резерв+.

Если отказано в предоставлении отсрочки, военнообязанные могут обращаться на горячую линию Бесплатной правовой помощи от государства по телефону 0 800 213 103. Бесплатную юридическую консультацию также предоставляет горячая линия Юридического Гончаренко центра.