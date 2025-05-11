Разбронирование медиков: в Минобороны объяснили, кого это касается
- Кабинет Министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений, но часть медиков может быть лишена брони для обеспечения потребностей ВСУ.
- Запрос Минобороны касается ограниченного количества медиков, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас являются критически необходимыми.
Кабинет Министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений. В то же время часть гражданских медиков могут лишить бронирования от мобилизации для обеспечения потребностей ВСУ и сектора обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Кто из медиков может потерять бронирование
Министерство здравоохранения Украины получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Сейчас специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.
В то же время в Минобороны объяснили, что этот запрос касается не всех медиков, а только ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас критически необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ – в частности Сухопутных войск.
Речь идет в частности о
- санитарных инструкторах (медицинских сестрах и братьях);
- фельдшерах;
- военнообязанных лицах офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)", и некоторых других специальностей, которых планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.
По словам Минобороны, причиной такого решения стала системная нехватка медицинских кадров в медицинских подразделениях.
Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении,
– говорится в опубликованном пояснении.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о массовом снятии брони, а лишь об "адресной, взвешенной кадровой поддержке медицинских подразделений", которые ежедневно спасают жизни военнослужащих.